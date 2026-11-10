„NE MOŽE ZA SVE DA SE PITA PLENUM, NA STUDENTSKOJ LISTI POSTOJE TENZIJE": Šoškićeva izjava otvorila temu ko odlučuje u novoj vlasti

NOVA vlada, po svemu sudeći, doneće i nov, do sada neviđeni način odlučivanja na političkoj sceni u Srbiji. Kako analitičari ocenjuju za "Blic", premijer i ministri imaće po Ustavu Srbije određenu slobodu u odlučivanju, ali će morati da se pridržavaju programa Studentske liste.

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Nepoznanica je puno u vezi sa novom Vladom Srbije jer, pored imena premijera i ministara, još nije do kraja jasno kako će se odluke donositi u Nemanjinoj 11.

Dok se čeka konstituisanje skupštine, stigla je potvrda da studentski pokret preko plenuma svih fakulteta i Univerziteta odlučuje zajedno sa poslanicima Studentske liste o predsedniku skupštine, ali i o budućem premijeru i ministrima. Kandidati sa Studentske liste potpisali su izjavu o odgovornosti sa studentskim pokretom, a u slučaju kršenja tog ugovora smatra će se, kako kažu studenti, da su podneli ostavku.

Imajući sve to u vidu, ali i činjenicu da su poslanici po Ustavu i zakonu vlasnici svog mandata u parlamentu i da nepoverenje Vladi Srbije može da se izglasa samo u parlamentu postavlja se pitanje kako će se donositi odluke u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti?

"Moraju se donositi odluke o kojima ne može uvek plenum da odluči"

Prema pisanju pojedinih medija, među kandidatima sa Studentske liste "ima onih koji bi da se u svemu sluša pokret i onih koji ukazuju da se mora delati brže".

- To je napetost neposredne demokratije i posredne, a parlament je ustanova ove potonje. Tu postoji, naravno, tenzija. Jer naročito kad bude formirana vlada ona mora brzo da dela. Moraju se donositi odluke o kojima ne može uvek plenum da odluči, već predsednik vlade i ministri - rekao je za "Vreme" jedan budući poslanik Studentske liste koji je želeo da ostane anoniman.

Gogić: Navikli smo se na stranačke obrasce ponašanja

Ognjen Gogić, politikolog, podseća za "Blic" da je studentski pokret "nešto novo" na političkoj sceni u Srbiji sa čime se niko do sada niko nije susreo.

- Očigledno je način odlučivanja u studentskom pokretu temeljniji nego što smo ikada imali do sada. Mi smo navikli na stranačke obrasce ponašanja i donošenja odluka i zato bismo prvo morali da vidimo kako će to u praksi izgledati. Mnogi su govorili da se studentski pokret bez lidera sa takvim načinom odlučivanja ne može suprotstaviti Aleksandru Vučiću i SNS-u na izborima pa je uspeo i pobedio. Tako da je studentski pokret već pokazao da zna šta radi - ocenjuje Gogić.

Kako kaže, bez obzira na to što studentski pokret uvodi novi model odlučivanja u politici, mogu se određene stvari pretpostaviti.

- Mislim da će studentski pokret birati ministre i premijere zajedno sa poslanicima Studentske liste jer po Ustavu i zakonu poslanici u skupštini biraju odnosno izglasavaju vladu. Tako da će sigurno napraviti kompromis - navodi Gogić.

"Hitne odluke se donose uglavnom u vanrednim situacijama"

Dodaje da ne očekuje odluke iz jednog centra ni kada se formira nova vlada.

- U vreme Aleksandra Vučića, ali i Borisa Tadića, navikli smo da se odluke donose iz jednopartijskog centra odnosno uglavnom sa Andrićevog venca. Sada verovatno to neće biti slučaj. Premijer i ministri imaće svoju autonomiju jer studentski pokret neće moći da bdi nad vladom, a pretpostavljam da to ni ne želi - analizira Gogić.

Kako kaže, ne veruje ni da će biti toliko hitnih odluka koje zahtevaju rešenje na dnevnom nivou.

- Hitne odluke se donose uglavnom u vanrednim situacijama. Sve druge odluke mogu i da se donose temeljno na osnovu dogovora vlade ili poslanika sa studentskim pokretom. Tako da ne očekujem neke velike improvizacije. Mislim da će nova vlada raditi u okviru već postojećeg studentskog programa i da tu neće biti nekog mikromenadžerisanja od strane studentskog pokreta. Na primer, program Studentske liste je formiranje tužilačke policije i sad je na ministrima da donesu odluke u tom smeru - ocenjuje Gogić.

Studentska lista biće jedinstvena dok ne konsoliduje vlast?

Mnogi se pitaju da li će i koliko Studentska lista delovati jedinstveno u skupštini i vladi.

- Mislim da će biti jedinstveni dok ne konsoliduju vlast. Ne treba zaboraviti da idu i predsednički izbori krajem godine i to će ih sigurno držati na okupu - zaključuje Gogić.

Šoškić: Poslanici su vlasnici mandata

Podsećanja radi, Dejan Šoškić, kandidat na Studentskoj listi, rekao je da već zna ime novog predsednika skupštine, ali da on nije taj koji treba da izađe u javnost sa tom informacijom. Na pitanje da li kandidati Studentske liste mogu da prihvate ili odbiju funkcije koje im studentski pokret ponudi Šoškić je poručio da je to "interaktivan proces".

- Ako me pitate o tome kako se dolazi do konkretnih predloga, mi smo u konstantnoj komunikaciji sa studentima. Studenti, takođe, znaju da ova grupa izabranih ljudi sa Studentske liste koji će ući u parlament, ona po slovu zakona postaje vlasnik mandata i ona samostalno odlučuje. Dakle, mi ćemo ući u jedan normalan politički proces koji krasi sve uređene zemlje u svetu gde će poslanici raditi svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom, vlada će imati svoja ovlašćenja. A ono što će se svakako uspostaviti, što je već u dejstvu, to je jedna vrsta, ne samo, programskog saglasja svih kandidata sa programom Studentske liste, nego i neposredne komunikacije - izjavio je Šoškić u "Utisku nedelje".

"O izboru nove Vlade Srbije odlučuju studenti, ali u komunikaciji sa ljudima sa Studentske liste "

Kako je rekao, studenti imaju "vrlo razvijen sistem demokratskog odlučivanja unutar svog pokreta".

- Čini mi se da je taj sistem odlučivanja unutar studentskog pokreta iznedrio na površinu izvanredne kandidate. S druge strane, videli smo da su oni imali jedan demokratski proces koji je doprineo da se formira ta lista od 250 kandidata. Siguran sam da je ostalo puno ljudi koji nisu na toj listi, koji i te kako zaslužuju da budu izabrani ili da rade odgovorne poslove u narednom periodu. Sličan postupak, dakle, tu ima nekoliko modaliteta koji se koriste za komunikaciju oko izbora budućeg mandatara i predstavnika izvršne vlasti. Za svako ministarsko mesto biće više kandidata, za mandatara, takođe, se razmatra više kandidata. Taj demokratski proces, mislim da je jako važan, jer kreira jednu vrstu legitimnosti - ocenio je Šoškić.

Dodao je da u ovoj fazi o izboru nove vlade odlučuju "studenti, ali u komunikaciji sa ljudima sa Studentske liste".

Šoškić je precizirao da će premijer i ministri u novoj vladi raditi ono što su dogovorili sa studentskim pokretom kada su potpisali izjave o odgovornosti.

- Naravno. Program postoji, potpisane su izjave, poslanici rade u skladu sa tim programskim opredeljenjima. Dakle, autonomno, u skladu sa Ustavom i zakonom, kao i svaki drugi parlament. Isto će se odnositi i na vladu - zaključio je Šoškić.

(Blic)