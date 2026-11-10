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Marija je plakala je i vrištala: Poznata sportistkinja teško povređena, umalo se nije zapalila

M.M.

10. 11. 2026. u 10:45

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Umalo tragedija...

Марија је плакала је и вриштала: Позната спортисткиња тешко повређена, умало се није запалила

Foto: Instagram/mashuniashura

Proslavljena ruska sportistkinja i dvostruka olimpijska šampionka u sinhronom plivanju, Marija Šuročkina (31), oporavlja se nakon što je teško povređena u stravičnom požaru koji je izbio u njenom stanu u Moskvi.

Kako prenose ruski mediji, do nesreće je došlo iz nehata, kada je Šuročkina pokušala da dolije gorivo u kamin na bioetanol, koji prethodno nije ugasila. Zapaljiva tečnost je momentalno buknula, a vatra je zahvatila njenu odeću i brzo se proširila na nameštaj.

Slavna sportistkinja zadobila je opekotine na čak 32 odsto površine tela – najviše su stradali glava, vrat, grudni koš, stomak, ruke i šake. Ona je hitno hospitalizovana u prestižnom moskovskom Institutu za hitnu medicinu „Sklifosovski“, a lekari njeno stanje ocenjuju kao teško.

Tokom evakuacije zgrade, stanari su svedočili stravičnim scenama. Iako u plamenu i teškom šoku, Šuročkina je uspela sama da napusti stan i izađe na stepenište.

Otvorili smo vrata, a ona je pojurila prema nama. Plakala je i vrištala: „Boli!“. Očigledno je imala bocu u ruci koja je planula. Ruke, stomak, lice... sve joj je bilo opečeno – ispričao je jedan od komšija koji se zatekao na licu mesta.

Iz Ruskog saveza za vodene sportove odmah su reagovali, saopštivši da su u stalnom kontaktu sa bolnicom i porodicom povređene šampionke.

Želimo Mariji snagu i brz oporavak. Savez prati situaciju i pružiće svu potrebnu medicinsku i finansijsku pomoć – navodi se u saopštenju.

Šuročkina je jedna od najtrofejnijih ruskih sportistkinja – osvojila je timska olimpijska zlata u Riju 2016. i Tokiju 2020. godine, a čak 11 puta bila je svetska šampionka. Predsednik Vladimir Putin odlikovao ju je Ordenom prijateljstva i Ordenom časti. 

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