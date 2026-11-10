Fudbal

Selektor dobio otkaz jer su se njegove dve supruge potukle u javnosti

М.М.

10. 11. 2026. u 10:39

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Nisu mu oprostili skandal

Селектор добио отказ јер су се његове две супруге потукле у јавности

Foto: Mohamed Tageldin/MEI / Sipa Press / Profimedia

Egipatski fudbal potresa nesvakidašnji skandal! Hosam Hasan više nije selektor nacionalnog tima, a razlog za rastanak sa legendarnim nekadašnjim napadačem nije bio rezultat na terenu, već kontroverze iz privatnog života koje su ozbiljno narušile ugled reprezentacije.

Iako u zvaničnom saopštenju nije direktno navedeno da je porodični skandal razlog smene, Savez je istakao da su nedavni događaji imali negativan uticaj na imidž i stabilnost reprezentacije.

A sve je počelo još u avgustu, kada je u jednom hotelskom kompleksu u egipatskom letovalištu Porto Marina izbila žestoka svađa između dve Hasanove supruge – Hovaide El-Garbavi i Dine Mustafe, poznate i kao Dan Adam.

Verbalni sukob ubrzo je prerastao u fizički obračun. Prema navodima medija, dve žene su se gurale, udarale i bacale predmete, a situacija je bila toliko ozbiljna da je moralo da interveniše hotelsko osoblje.

Hasan je pokušao da smiri situaciju, ali je tokom haosa izgubio svest, nakon čega je prevezen u bolnicu. Snimci incidenta ubrzo su se pojavili na društvenim mrežama i izazvali ogromnu pažnju javnosti.

Priča je dodatno dobila na težini zbog Hasanovog porodičnog života. Sa prvom suprugom Hovaidom, sa kojom se venčao 1994. godine, ima troje dece, dok je sa Dinom Mustafom, kojom se oženio 2015, dobio još dvoje. U Egiptu je muslimanima zakonski dozvoljeno da imaju do četiri supruge.

Nakon incidenta usledili su razvodi i pravni sporovi, a slučaj je nastavio da privlači pažnju egipatskih medija. Nekoliko dana pre smene, Hasan je dobio i zabranu pojavljivanja u medijima od egipatskog regulatornog tela za medije.

Zanimljivo je da je Hasan na sportskom planu ostvario istorijski uspeh. Egipat je pod njegovim vođstvom stigao do osmine finala Svetskog prvenstva 2026. godine, što je bio najbolji rezultat ove reprezentacije u istoriji Mundijala. Tokom mandata vodio je nacionalni tim na 38 utakmica, ostvarivši 21 pobedu, deset remija i sedam poraza.

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