Novi problem za Srbiju: Još jedan igrač propušta mečeve Lige nacija
JOŠ jedan peh za Veljka Paunovića.
Nakon Strahinja Pavlovića i Dušana Vlahovića selektor Srbije u predstojećim mečevima Lige nacija neće moći da računa ni na Filip Kostića, prenosi "Sport klub".
Igrač PSV-a je nastup za nacionalni tim otkazao zbog povrede. On je do sad za "orlove" odigrao 76 utakmica i postigao je tri gola.
Pored pomenutih igrača, u ekipi neće biti ni Alekse Terzića, kao ni suspendovanih Saše Lukića i Nemanje Maksimovića.
Srbija u petak od 20.45 sati dočekuje Nemačku na stadionu "Rajko Mitić",a tri dana kasnije gostuje Grčkoj u Volosu.
Podsetimo, naša reprezentacija posle četiri meča u A diviziji nema nijedan bod i zauzima poslednje četvrto mesto u grupi.
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