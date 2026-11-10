Fudbal

Novi problem za Srbiju: Još jedan igrač propušta mečeve Lige nacija

Ч.В.

10. 11. 2026. u 09:17

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JOŠ jedan peh za Veljka Paunovića.

Нови проблем за Србију: Још један играч пропушта мечеве Лиге нација

Foto: N.Skenderija

Nakon Strahinja Pavlovića i Dušana Vlahovića selektor Srbije u predstojećim mečevima Lige nacija neće moći da računa ni na Filip Kostića, prenosi "Sport klub".

Igrač PSV-a je nastup za nacionalni tim otkazao zbog povrede. On je do sad za "orlove" odigrao 76 utakmica i postigao je tri gola.

Pored pomenutih igrača, u ekipi neće biti ni Alekse Terzića, kao ni suspendovanih Saše Lukića i Nemanje Maksimovića.

Srbija u petak od 20.45 sati dočekuje Nemačku na stadionu "Rajko Mitić",a tri dana kasnije gostuje Grčkoj u Volosu.

Podsetimo, naša reprezentacija posle četiri meča u A diviziji nema nijedan bod i zauzima poslednje četvrto mesto u grupi.

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