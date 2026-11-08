Politika

"KAKO SE RADOVATI SLOBODI I NE BITI CINIK?" Ideolog SL Videnović besan na svoje kadrove

Novosti online

08. 11. 2026. u 19:54

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MEĐUSOBNI obračuni unutar SL na društvenim mrežama se ne smiruju, pa je sve jasnije da, iako su pobedili na izborima, ovi istomišljenici jedni drugima "zabijaju nož u leđa".

КАКО СЕ РАДОВАТИ СЛОБОДИ И НЕ БИТИ ЦИНИК? Идеолог СЛ Виденовић бесан на своје кадрове

Foto: Printskrin/Jutjub/PUTOKAZ

Ivan Videnović, ideolog SL, oglasio se na mreži Iks vidno nezadovoljan, otkrivši sve spletke koje vladaju unutar tog pokreta.

Videnović je otvorio vatru na izbor kadrova i licemerje unutar sopstvenog tabora, posebno se obrušivši na rektorku Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjanu Nikolić i njeno postavljenje:

- Kako je moguće? Kako je moguće da rektorka univerziteta koja je putovala sa Tamarom Vučić u posetu zločinačkom režimu u Iranu, družila se i slikala sa perjanicama zločinačkog srpskog udvoričkog novinarstva, nikad od nje niko reč nije čuo ni protiv Miloševića (ima dovoljno godina) ni protiv Vučića, ceo život bila prilagođena i plivala nizvodno, i sada u "meritokratiji" postaje zaslužni narodni poslanik Studentske liste? Kako se radovati slobodi i pravdi i ne biti cinik? - napisao je Videnović na mreži Iks.

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