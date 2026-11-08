"KAKO SE RADOVATI SLOBODI I NE BITI CINIK?" Ideolog SL Videnović besan na svoje kadrove
MEĐUSOBNI obračuni unutar SL na društvenim mrežama se ne smiruju, pa je sve jasnije da, iako su pobedili na izborima, ovi istomišljenici jedni drugima "zabijaju nož u leđa".
Ivan Videnović, ideolog SL, oglasio se na mreži Iks vidno nezadovoljan, otkrivši sve spletke koje vladaju unutar tog pokreta.
Videnović je otvorio vatru na izbor kadrova i licemerje unutar sopstvenog tabora, posebno se obrušivši na rektorku Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjanu Nikolić i njeno postavljenje:
- Kako je moguće? Kako je moguće da rektorka univerziteta koja je putovala sa Tamarom Vučić u posetu zločinačkom režimu u Iranu, družila se i slikala sa perjanicama zločinačkog srpskog udvoričkog novinarstva, nikad od nje niko reč nije čuo ni protiv Miloševića (ima dovoljno godina) ni protiv Vučića, ceo život bila prilagođena i plivala nizvodno, i sada u "meritokratiji" postaje zaslužni narodni poslanik Studentske liste? Kako se radovati slobodi i pravdi i ne biti cinik? - napisao je Videnović na mreži Iks.
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