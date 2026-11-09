"IMALI SMO DVA RATA, DOBILI SMO OBA": Tramp ne planira da smeni Pita Hegseta
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da ne planira da eskalira rat sa Iranom, nakon što su završeni srednjoročni izbori u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i da ne planira da smeni ministra odbrane Pita Hegseta.
Tramp je za emisiju "60 minuta" za televiziju CBS rekao da "ne želi" da ekalira rat sa Iranom i da "misli da nema razloga" za to.
Na pitanje da li ministar odbrane Pit Hegset treba da ostane na toj funkciji nakon izbora, s obzirom na to da se ocenjuje da su republikanci izgubili srednjoročne izbore zbog rata sa Iranom, Tramp je kazao da ima poverenja u Hegseta i usprotivio se pozivima demokrata da se šef Pentagona smeni.
- Žele da ga smene. Veoma nepravedno. Imali smo dva rata, dobili smo oba. Pobedili smo u Venecueli, pobedili smo u Iranu - istakao je Tramp.
Na pitanje da li bi promenio odluku da napadne Iran da je znao kakve će to posledice imati za republikance na izborima, i da li bi to ponovo uradio, Tramp je odgovorio "nedvosmisleno da", navodeći da je zbog američkog napada iranska konvencionalna vojska oslabljena i da je njihov nuklearni program unazađen.
- Mislim da će, istorijski gledano, ovo biti veoma dobra odluka. Da li je to dobra odluka za danas i sutra? Možda ne? Ali moram da se držim onoga što je ispravno za našu zemlju. Ako bi stekli nuklearno oružje tokom mog mandata, bio bih mnogo gore osuđen nego što se dogodilo. Činjenica da sam oduzeo nuklearno oružje Iranu neće biti dobra, kratkoročno. Ali dugoročno, mislim da će biti veoma važna - istakao je Tramp.
On je izrazio uverenje da je Iran blizu postizanja sporazuma sa SAD, ali je ocenio da ishod izbora pruža malo nade u to.
Od septembra, Iran i SAD su se uglavnom uzdržavali od većih napada, mada su SAD početkom ove nedelje pokrenule niz ograničenih odbrambenih udara na iranske mete.
(Tanjug)
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