SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD LAZAREVCA: Zbog sudara velika gužva na Ibarskoj magistrali

DVE osobe su izgubile život, dok su 33 povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na auto-putu A3 kod Ivanić-Grada, kada se prevrnuo autobus srpskih registarskih oznaka koji je saobraćao prema Zagrebu. U trenutku nesreće u vozilu se nalazilo ukupno 35 osoba, a među povređenima su i oba vozača.