Nesreće

SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD LAZAREVCA: Zbog sudara velika gužva na Ibarskoj magistrali

В. Н.

09. 11. 2026. u 08:32

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TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 6.55 sati na Ibarskoj magistrali, u mestu Vreoci kod Lazarevca.

САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА КОД ЛАЗАРЕВЦА: Због судара велика гужва на Ибарској магистрали

Foto: Novosti

Došlo je do sudara autobusa, teretnog motornog vozila i dva automobila. Povređeni su prevezeni u Urgentni centar.

Zbog nesreće saobraćaj na ovom delu Ibarske magistrale odvija se otežano i stvara se velika gužva.

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