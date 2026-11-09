RUSKA SEKIRA RASCEPALA UKRAJINSKU ENERGETIKU: Evo šta je sve razneseno

ORUŽANE snage Rusije nastavljaju da izvode napade bespilotnim letelicama na objekte energetske infrastrukture koji omogućavaju rad preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa i objekte ukrajinskih snaga, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto: AI generated/ChatGPT

Udari su u Poltavskoj oblasti oštetili Globinski pogon, gde su se sklapale i skladištile bespilotne letelice dugog dometa, dok je u Kijevskoj oblasti pogođena električna trafostanica u blizini sela Bela Crkva.

Trafostanice su takođe pogođene u Dnjepropetrovskoj oblasti, u blizini sela Krivi Rog, u Čerkaskoj i Vinickoj oblasti.

Osim toga, u Crnom moru, jugozapadno od Odese, pogođen je teretni brod za koji je prevozio oružje i vojnu opremu za Oružane snage Ukrajine.

(RT Balkan)

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