JURIMO OSMI TIP DANA U NIZU! Romantika FA kupa - oba kluba već su ispisala istoriju

Plimut je ove sezone stoodstotan kod kuće

Federico Caputo / Panthermedia / Profimedia

Na linku OVDE možete da vidite kako je Frajburg izdominirao protiv Union Berlina, donevši nama tako sedmi uzastopni dobitak, a evo i analize za današnji Tip dana:

Plimut parkvej dočekuje Berkhamsted u prvom kolu FA kupa, a oba kluba već su ispisala istoriju plasmanom u ovu fazu takmičenja. Reč je o rivalima iz južne grupe Premijer divizije Južne lige, šestog ranga engleskog fudbala, koje na tabeli deli osam mesta i 11 bodova u korist domaćina.

Plimut je ove sezone izuzetno ubedljiv na svom terenu. Dobio je svih sedam prvenstvenih utakmica na stadionu Bolito park, uz impresivnu gol-razliku 19:3. U poslednjem domaćem nastupu savladao je vodeći Aksbridž sa 3:1, a sada će imati podršku rasprodatih tribina.

Berkhamsted je priredio veliko iznenađenje eliminacijom Sautenda, člana Nacionalne lige, ali od tada nije pobedio na četiri utakmice, zabeleživši po dva remija i poraza. Ipak, gosti su postizali golove na poslednjih sedam mečeva, kao i na devet od 11 ovosezonskih gostovanja.

Poseban adut domaćina je Endru „Roki“ Nil, najbolji strelac lige sa 12 golova u deset nastupa. Pogađao je i protiv Aksbridža i protiv Čertsija u prethodnoj rundi kupa. Plimut ima sve preduslove za istorijski plasman u drugo kolo.

TIP DANA Plimut parkvej - Berkhamsted 1 (kvota 2,05)