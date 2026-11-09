JURIMO OSMI TIP DANA U NIZU! Romantika FA kupa - oba kluba već su ispisala istoriju
Plimut je ove sezone stoodstotan kod kuće
Na linku OVDE možete da vidite kako je Frajburg izdominirao protiv Union Berlina, donevši nama tako sedmi uzastopni dobitak, a evo i analize za današnji Tip dana:
Plimut parkvej dočekuje Berkhamsted u prvom kolu FA kupa, a oba kluba već su ispisala istoriju plasmanom u ovu fazu takmičenja. Reč je o rivalima iz južne grupe Premijer divizije Južne lige, šestog ranga engleskog fudbala, koje na tabeli deli osam mesta i 11 bodova u korist domaćina.
Plimut je ove sezone izuzetno ubedljiv na svom terenu. Dobio je svih sedam prvenstvenih utakmica na stadionu Bolito park, uz impresivnu gol-razliku 19:3. U poslednjem domaćem nastupu savladao je vodeći Aksbridž sa 3:1, a sada će imati podršku rasprodatih tribina.
Berkhamsted je priredio veliko iznenađenje eliminacijom Sautenda, člana Nacionalne lige, ali od tada nije pobedio na četiri utakmice, zabeleživši po dva remija i poraza. Ipak, gosti su postizali golove na poslednjih sedam mečeva, kao i na devet od 11 ovosezonskih gostovanja.
Poseban adut domaćina je Endru „Roki“ Nil, najbolji strelac lige sa 12 golova u deset nastupa. Pogađao je i protiv Aksbridža i protiv Čertsija u prethodnoj rundi kupa. Plimut ima sve preduslove za istorijski plasman u drugo kolo.
TIP DANA
Plimut parkvej - Berkhamsted 1 (kvota 2,05)
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