NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta
NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga koji se igraju u noći između nedelje i ponedeljka.
NBA
00.10 Detroit pistons - Los Anđeles lejkers ukupno poena +215.5 (1.55)
01.40 Dalas maveriks - Bruklin nets ukupno poena +215.5 (1.57)
02.10 Milvoki baks - Boston seltiks ukupno poena +217.5 (1.58)
Kvota: 3.84
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