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NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta

Немања Пејчић

08. 11. 2026. u 11:22

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NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga koji se igraju u noći između nedelje i ponedeljka.

НБА ТИКЕТ: Предлози из најјаче кошаркашке лиге света

Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

NBA

00.10 Detroit pistons - Los Anđeles lejkers ukupno poena +215.5 (1.55)

01.40 Dalas maveriks - Bruklin nets ukupno poena +215.5 (1.57)

02.10 Milvoki baks - Boston seltiks ukupno poena +217.5 (1.58)

Kvota: 3.84

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