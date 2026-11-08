Prilika koja se ne propušta! Dominacija se nastavlja, ovo je kec ko kuća
Leh iz Poznanja dočekuje Zaglebje iz Lubina kao lider poljskog prvenstva i izraziti favorit za osvajanje tri boda.
Domaćin je u 12 utakmica sakupio čak 31 bod, a serijom od pet uzastopnih prvenstvenih pobeda potvrdio je da se nalazi u odličnoj formi.
Iako je imao neuspehe na evropskoj sceni i u nacionalnom kupu, Leh u domaćem šampionatu deluje izuzetno ubedljivo. Sa 32 postignuta i samo 11 primljenih golova ima najbolji napad i najčvršću odbranu u ligi. Takva ravnoteža u igri predstavlja njegov najveći adut u borbi za titulu.
Zaglembje zauzima sedmo mesto sa 22 boda iz 13 utakmica i ne može se reći da ima lošu sezonu. Ipak, gosti su prilično nepredvidivi, pošto su u poslednjih pet prvenstvenih mečeva ostvarili dve pobede, jedan remi i dva poraza. Gol-razlika 16:15 pokazuje da se više oslanjaju na disciplinovanu odbranu nego na napadačku efikasnost.
Leh ima prednost u kvalitetu, formi i međusobnim susretima. Dobio je četiri od poslednjih pet duela sa Zaglembjem. Lider ne bi smeo da propusti priliku da pred svojim navijačima osvoji nova tri boda.
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