HTEO DA UBIJE TRAMPA! Naoružan do zuba uhapšen nadomak Bele kuće, policajcima otkrio šta mu glasovi govore

DRŽAVLjANIN Venecuele uhapšen je u blizini Bele kuće u četvrtak uveče nakon što su ga policajci pronašli u ukradenom vozilu sa tri komada vatrenog oružja i gomilama municije.

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrew Harnik

- Kada su se suočili sa osumnjičenim, rekao je da je čuo glasove u glavi koji mu govore da dođe u Vašington i ubije predsednika Trampa - saopštilo je Ministarstvo za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Država 6. novembra.

Osumnjičeni, identifikovan kao Roni Jordriks Gvanipa Krinos, bio je parkiran na Aveniji Konstitucije kada su mu policajci prišli jer se "sumnjivo ponašao", navodi se u saopštenju.

Policajci su u vozilu pronašli MAC-10, Glock 43X i pušku AR-15, zajedno sa desetinama metaka. Vozilo je prijavljeno kao ukradeno.

Krinos je optužen za krivična dela vezana za vatreno oružje i vozila i ostaje u pritvoru Službe maršala SAD. Služba za nacionalnu bezbednost opisala je osumnjičenog kao "ilegalnog stranca" koji je ušao u SAD preko Teksasa u martu 2024. godine.

Ministar unutrašnje bezbednosti Markvejn Malin potvrdio je u saopštenju da su policajci uhapsili Krinosa "pre nego što je mogao bilo kome da naudi".

- Ovo je najnoviji primer kako se pripadnici Tajne službe oslanjaju na opsežnu obuku i iskustvo kako bi deeskalirali nestabilnu situaciju koja je predstavljala neposrednu pretnju našim štićenicima i drugim Amerikancima - dodao je direktor Tajne službe SAD, Šon Kuran.

Tramp je prethodno preživeo pokušaj atentata na predizbornom skupu u Batleru, u Pensilvaniji, u julu 2024. godine. Napadač je ranio Trampa, ubio jednog učesnika i teško povredio još dvojicu pre nego što su ga policajci smrtno ranili.

(Politiko)

BONUS VIDEO: Tramp kreće u rat protiv američkih blokadera