SNIMAK SA MESTA NESREĆE: Prevrnuo se srpski autobus u Hrvatskoj, dve osobe poginule, 20-tak ljudi povređeno

DVE osobe su poginule a dvadesetak osoba je povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kada se autobus iz Srbije prevrnuo na autoputu oko 40 kilometara od Zagreba, saopštili su danas hrvatska policija i vatrogasci.

Foto: Printskrin

Saobraćajna nesreća se dogodila jutros oko 7.25 sati na autoputu A3 u smeru prema Zagrebu, neposredno nakon petlje Ivanić-Grad, prenosi Indeks.

Autobus koji se prevrnuo ima srpske registarske oznake, navodi se u saopštenju policije. Komandir vatrogasne jedinice zagrebačkog okruga Dario Kezerić je izjavio da je u autobusu koji se prevrnuo bilo 33 putnika i dva vozača.

"Prema nezvaničnim informacijama, možemo reći da ima dvadesetak teže i lakše povređenih, ima i preminulih. Za sada ne možemo jasno reći koliki je to broj. Na terenu je sedam vozila i 15 vatrogasaca iz tri vatrogasne stanice. Na terenu je Hitna medicinska pomoć koja zbrinjava lakše i teže povređene osobe i vatrogasci im pomažu u tome", kazao je Kezerić, prenosi HRT.

Snimci sa lica mesta koji su se pojavili u hrvatskim medijima pokazuju da je autobus probio zaštitnu ogradu kod zaustavne trake pored autoputa i da se prevrnuo desetak metara dalje.

Na mesto nesreće stigle su hitne službe, a prema informacijama s terena u akciji spasavanja učestvuje i helikopter a povređeni će biti prevezeni u zagrebačke bolnice.

U toku je uviđaj na licu mesta a saobraćaj se na tom delu autoputa odvija usporeno, samo levom saobračajnom trakom.

(Tanjug)