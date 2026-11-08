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GOLEAA NA HERNINGU: "Vukovi" su gladni pobeda i golova

Olja Mrkić

08. 11. 2026. u 09:44

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Mitjiland dočekuje Senderjiske kao lider danskog prvenstva i veliki favorit za osvajanje sva tri boda.

ГОЛЕАА НА ХЕРНИНГУ: Вукови су гладни победа и голова

Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je posle 13 kola sakupio 31 bod, dok je njegov rival prikovan za dno tabele sa samo osam.

Mitjiland je u odličnoj formi, sa tri uzastopne pobede u prvenstvu i kupu, mada je u međuvremenu doživeo težak poraz od Ajaksa na evropskoj sceni. Gol-razlika 27:15 pokazuje da napad funkcioniše veoma dobro, ali i da odbrana povremeno ostavlja previše prostora protivnicima.

Senderjiske prolazi kroz izuzetno težak period. U poslednjih pet utakmica zabeležio je samo jednu pobedu i čak četiri poraza. Sa 31 primljenim golom ima najslabiju odbranu u ligi, dok je 17 postignutih pogodaka nedovoljno da nadoknadi brojne propuste u defanzivi.

Prednost domaćeg terena i ogromna razlika u kvalitetu i formi jasno idu naruku Mitjilandu. Lider je dobio tri od poslednja četiri međusobna duela, uključujući pobedu od 3:2 na početku ove sezone. Iako domaćin nije bez slabosti u odbrani, teško je očekivati da će poslednjeplasirani tim uspeti da izbegne poraz.

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