TRI RAZLOGA ZBPG KOJIH JE OVO SIGURAN KEC!
Briž dočekuje Anderleht u derbiju belgijskog prvenstva, sa namerom da nastavi pobedničku seriju i učvrsti se na vrhu tabele.
Domaćin je osvojio 27 bodova iz deset utakmica i trenutno deluje kao najozbiljniji kandidat za titulu.
Briž je nanizao pet pobeda u svim takmičenjima, uključujući uspešne nastupe u Ligi šampiona i Kupu Belgije. Sa 26 postignutih i samo osam primljenih golova, domaći tim ima jedan od najubojitijih napada u ligi, ali i odbranu na koju može da se osloni.
Anderleht zauzima peto mesto sa 19 bodova iz deset kola. Gosti su u poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima zabeležili tri pobede i dva poraza, što dovoljno govori o promenljivoj formi. Postigli su samo 13 golova u prvenstvu, uz 11 primljenih, pa je jasno da im efikasnost predstavlja jedan od najvećih problema.
Domaći teren predstavlja treći adut Briža, koji je pred svojim navijačima ove sezone izuzetno ubedljiv. Anderleht se, s druge strane, muči na gostovanjima, a ni tradicija mu ne ide naruku. Briž je dobio poslednja dva međusobna duela i ima dobru priliku da upiše još jedan trijumf protiv velikog rivala.
NAŠ TIP: 1 (1,52)
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