PUKLA ANTIRUSKA STRATEGIJA: Moskva otkrila šta se dešava iza kulisa Brisela
OSNOSI Rusije i Evropske unije već godinama su opterećeni političkim sukobima, ekonomskim ograničenjima i međusobnim optužbama. Dok Brisel nastavlja da uvodi sankcije Moskvi i najavljuje nove mere, iz Rusije stižu sve oštrije poruke da takva politika ne daje rezultate i da se njene posledice sve više osećaju i u samoj Evropi.
- Zemlje Evropske unije su, usled sopstvene strukturne nemoći, iscrple sve poluge pritiska na Rusiju - izjavio je u intervjuu za TASS zamenik ministra spoljnih poslova Rusije, Aleksandar Pankin.
On je ukazao na to da je zemljama Evropske unije sve teže da se dogovore o sektorskim ograničenjima.
- Činjenica da mere protiv naše zemlje, usvojene 12. oktobra, zvanično nisu nazvane još jednim, 22. po redu paketom sankcija, upravo potvrđuje ovaj trend - istakao je zamenik šefa ruske diplomatije.
Kako je naglasio, u sadašnjim okolnostima, Savetu EU pošlo je za rukom samo da proširi spiskove sankcionisanih fizičkih i pravnih lica.
- To još jednom svedoči o strukturnoj nemoći evropske birokratije, koja je iscrpla poluge pritiska na Moskvu, ali, kako bi sačuvala obraz, više ne može da zaustavi svoj antiruski zanos i počne da povlači ranije donete odluke -", podvukao je Pankin.
Istovremeno, kako je naveo, Evropska unija preti da će u bliskoj budućnosti usaglasiti punopravni 22. paket sankcija, ali da zasad nije jasno kada će i kako on biti usaglašen.
- U EU ne mogu a da ne shvataju da antiruske sankcije ne deluju, već nanose znatno veću štetu njihovoj sopstvenoj ekonomiji, a takođe podrivaju globalnu energetsku i prehrambenu bezbednost - naglasio je zamenik šefa ruskog spoljnopolitičkog resora.
S tim u vezi, Pankin je istakao da stav Rusije u svakom slučaju ostaje nepromenjen.
- Odlučno osuđujemo sve jednostrane prinudne mere donete mimo Saveta bezbednosti UN i konstatujemo da takav pristup uživa sve veću podršku zemalja svetske većine - zaključio je on.
(RT Balkan)
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