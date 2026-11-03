Društvo

ANS UPUTIO POZIV NOVINARIMA: Dosta je pretnji, ucena i poziva na gašenje medija! Dođite sutra na skup ispred REM-a

В. Н.

03. 11. 2026. u 16:44

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ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) najavila je skup za sredu, 4. novembra ispred Regulatornog tela za elektronske medije i pozvala novinare, medijske radnike i građane da dignu glas protiv pokušaja gašenja medija.

АНС УПУТИО ПОЗИВ НОВИНАРИМА: Доста је претњи, уцена и позива на гашење медија! Дођите сутра на скуп испред РЕМ-а

Foto: Printscreen | LOGO

-Asocijacija novinara Srbije poziva sve novinare, medijske radnike i građane da dignu glas protiv pokušaja uvođenja medijskog jednoumlja. Ko je bilo kome dao pravo da odlučuje koji mediji smeju da postoje, a koji moraju da nestanu? Oni koji se najglasnije zaklinju u slobodu medija ne mogu istovremeno da traže ućutkivanje neistomišljenika, naveli su u saopštenju.

Foto: Novosti

NEĆEMO ĆUTATI! NEĆEMO UZMICATI! NE DAMO GAŠENjE MEDIJA!

Skup je najavljen ispred REM-a, na Trgu Nikole Pašića, u 10.45 časova uz poruku da sloboda medija pripada svima ili ne postoji.

Redovna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koja će biti javna, zakazana je za sutra u 11.00 časova.

(Tanjug)

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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