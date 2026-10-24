SPROVOĐENjE lokalnog primirja u gradu Aljoški, koje bi trebalo da stupi na snagu 29. oktobra, dopuniće humanitarnu komponentu procesa rešavanja sukoba, ali nema političkog uticaja na tok pregovora, izjavio je Rodion Mirošnik, ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima.

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- Sada će ovo dopuniti humanitarni kolosek. To je pitanje stvaranja humanitarnih koridora, o kojima ranije nismo uspevali da se dogovorimo zbog kategoričkog odbijanja ukrajinske strane, zato što je zaista preduzimala sve napore da stvori humanitarne probleme u gradu Aljoški.

Zato, sada je prilično teško govoriti da li će ovo uticati na pregovore u smislu političkih ili vojnih aspekata, jer bi ovi putevi mogli vrlo lako da postoje odvojeno - objasnio je ruski diplomata.

Mirošnik je naglasio da su trenutno u toku pripreme za sprovođenje primirja u gradu Aljoški, što je izuzetno važno i neophodno sa humanitarne tačke gledišta.

- Kanal komunikacije uspostavljen između predsednika Sjedinjenih Država i Rusije je odradio posao. Radi spasavanja civilnih života i ostvarivanja humanih ciljeva, ovaj kanal komunikacije će nastaviti da funkcioniše, da se primenjuje i da donosi plodove, prvenstveno kako bi se sprečilo da ljudi pate zbog tekućih vojnih akcija - poručio je ruski zvaničnik.

Načelnik Generalštaba ruskih Oružanih snaga, Valerij Gerasimov, objavio je u petak da će, u vezi sa humanitarnom operacijom u ovom predelu, ruska vojska obustaviti vatru u pravcu Hersona i uspostaviti prekid vatre koji stupa na snagu 27. oktobra u 4.00 po moskovskom vremenu.

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Ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova je izjavila da će humanitarna misija dati prioritet pružanju humanitarne pomoći civilima u regionu.

(RT Balkan)

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