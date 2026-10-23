Tip fudbal

JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo novih predloga za goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

23. 10. 2026. u 08:43

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЈУЧЕ СМО СЕ БРЗО НАПЛАТИЛИ! Ево нових предлога за голеаде у првом полувремену

Ricardo Larreina / AFP / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Petak

18.00 Nome junajted - Parnu JK Vaprus |2+

20.00 Breda - Herakles |2+

Kvota: 4.31

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