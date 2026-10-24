Fight club

Vreme je za spektakl! Bojković napada FNC pojas, ali ga čeka šampion koji je brutalno nokautirao Kroatu!

Vukašin Miljković

24. 10. 2026. u 14:17

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Marko Bojković večeras ima priliku da ostvari najveći uspeh u dosadašnjoj karijeri! Srpski MMA borac izlazi u oktagon protiv Lom-Alija Eskijeva, a ulog je šampionski pojas lake kategorije FNC organizacije.

Време је за спектакл! Бојковић напада ФНЦ појас, али га чека шампион који је брутално нокаутирао Кроату!

Foto: Printskrin Instagram/fnc_mma

Ljubitelji MMA sporta u regionu sa velikim nestrpljenjem čekaju glavni događaj večeri na priredbi FNC 34, koja se održava u Skoplju. Pred Markom Bojkovićem je najveći izazov do sada, pošto će preko puta njega stajati aktuelni šampion Lom-Ali Eskijev, borac koji je do pojasa stigao na impresivan način.

Spektakl je zakazan za večeras, 24. oktobra, u sportskom centru „Boris Trajkovski“, a početak priredbe predviđen je za 19 časova. Ovo je ujedno i istorijski događaj za FNC, koji prvi put organizuje priredbu u Severnoj Makedoniji.

Bojković želi pojas, Eskijev brani tron

Srpski borac u Skoplje dolazi sa jasnim ciljem – da pobedom nad šampionom osvoji titulu lake kategorije i potvrdi da pripada samom vrhu regionalne MMA scene.

Bojković iza sebe ima skor od 10 pobeda i dva poraza, a priliku da se bori za pojas dobio je posle dosadašnjih nastupa u FNC-u. Sada ga čeka ispit koji bi mogao da obeleži čitavu njegovu karijeru.

Međutim, zadatak neće biti nimalo lak. Eskijev ima znatno više profesionalnih borbi, sa skorom od 24 pobede i sedam poraza, a u duel ulazi kao aktuelni vladar lake kategorije.

Nemački borac čečenskog porekla došao je do titule u februaru ove godine, kada je nokautirao Fransiska „Krotu“ Barija u prvoj rundi na priredbi FNC 27 u Minhenu. Time je prekinuo Barijevu višegodišnju vladavinu i najavio da će biti ozbiljan izazov za svakoga ko poželi da mu preotme pojas.

Za Eskijeva će ovo biti prva odbrana titule, dok Bojković ima priliku da napravi najveći korak u dosadašnjoj karijeri.

Mladost i ambicija protiv iskustva i snage

Jedan od najzanimljivijih aspekata ovog okršaja jeste sudar dva različita iskustva. Bojković je mlađi borac koji želi da se probije do samog vrha, dok Eskijev u kavez ulazi kao šampion sa mnogo većim brojem profesionalnih nastupa.

Srpski borac poznat je po samopouzdanju i želji da se nadmeće sa najvećim imenima, a pred ovaj duel nije krio koliko mu znači prilika da se domogne pojasa.

Sa druge strane, Eskijev je već pokazao koliko može da bude opasan, naročito nakon načina na koji je završio borbu protiv Barija. Njegova prva odbrana titule biće pravi test, jer će preko puta imati motivisanog izazivača koji želi da iskoristi najveću priliku do sada.

Bojković je uoči meča slao i provokativne poruke rivalu, između ostalog tražeći da mu šampion posle borbe preda pojas uredan i izglancan. Ipak, konačan odgovor stiže u oktagonu, gde će se odlučivati o novom ili starom prvaku.

Ko će izaći iz oktagona sa pojasom?

FNC 34 donosi veče puno uzbuđenja, ali će najveća pažnja biti usmerena upravo na glavni okršaj. Za Bojkovića je ovo šansa da se upiše u istoriju organizacije, dok Eskijev želi da potvrdi da njegov dolazak na šampionski tron nije bio slučajnost.

Jedno je sigurno – ulog je ogroman, a prostora za greške gotovo da nema. Bojković juri najveću pobedu karijere, Eskijev želi da zadrži ono što je osvojio, a MMA publika u regionu očekuje borbu dostojnu šampionskog pojasa.

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