ZVEZDIN BISER ODUŠEVIO EVROPU! Kostov postigao najlepši gol kola

Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su sa Kopenhagenom (2:2) u drugom kolu ligaške faze Lige konferencije, ali je evropsku noć na stadionu „Rajko Mitić“ obeležio spektakularan pogodak mladog Vasilija Kostova. Talentovani fudbaler crveno-belih dobio je veliko priznanje, pošto je njegov gol zvanično proglašen za najlepši u ovoj takmičarskoj rundi.

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Igrao se 41. minut kada je Zvezda stigla do drugog gola i preokreta protiv danskog predstavnika. Posle brze akcije crveno-belih, lopta je stigla do Kostova, koji se namestio na ivici kaznenog prostora i snažno šutirao ka golu. Udarac je bio toliko precizan i silovit da je lopta pogodila prečku i odbila se pravo u mrežu, ostavivši golmana Kopenhagena bez šanse da interveniše.

Tribine „Marakane“ eksplodirale su od oduševljenja, a pogodak mladog fudbalera ubrzo je privukao pažnju i ljubitelja fudbala širom Evrope.

- On ima samo 18 godina, a postigao je gol iz snova - poručili su na zvaničnom Instagram profilu Lige konferencije, uz snimak majstorije Zvezdinog fudbalera.

Kostov je tako iza sebe ostavio konkurenciju u izboru za najlepši gol drugog kola, u kojem su bili nominovani i Kings Kangva, Džu Frankulino i Paris Bruner. Priznanje predstavlja još jednu potvrdu potencijala mladog ofanzivnog veziste, koji je ponovo pokazao da poseduje kvalitet da reši utakmicu jednim potezom.

Iako Crvena zvezda nije uspela da sačuva prednost i osvoji sva tri boda protiv Kopenhagena, Kostovljev pogodak ostao je najsvetliji trenutak utakmice. Za mladog fudbalera, koji ima tek 18 godina, priznanje za najlepši gol kola predstavlja značajan podsticaj i još jednu potvrdu da se o njegovom talentu s razlogom govori i van granica Srbije.