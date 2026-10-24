Fudbal

ZVEZDIN BISER ODUŠEVIO EVROPU! Kostov postigao najlepši gol kola

Александар Илић
Aleksandar Ilić

24. 10. 2026. u 14:27

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Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su sa Kopenhagenom (2:2) u drugom kolu ligaške faze Lige konferencije, ali je evropsku noć na stadionu „Rajko Mitić“ obeležio spektakularan pogodak mladog Vasilija Kostova. Talentovani fudbaler crveno-belih dobio je veliko priznanje, pošto je njegov gol zvanično proglašen za najlepši u ovoj takmičarskoj rundi.

ЗВЕЗДИН БИСЕР ОДУШЕВИО ЕВРОПУ! Костов постигао најлепши гол кола

FOTO: R.Z./ATAImages

Igrao se 41. minut kada je Zvezda stigla do drugog gola i preokreta protiv danskog predstavnika. Posle brze akcije crveno-belih, lopta je stigla do Kostova, koji se namestio na ivici kaznenog prostora i snažno šutirao ka golu. Udarac je bio toliko precizan i silovit da je lopta pogodila prečku i odbila se pravo u mrežu, ostavivši golmana Kopenhagena bez šanse da interveniše.

Tribine „Marakane“ eksplodirale su od oduševljenja, a pogodak mladog fudbalera ubrzo je privukao pažnju i ljubitelja fudbala širom Evrope.

- On ima samo 18 godina, a postigao je gol iz snova - poručili su na zvaničnom Instagram profilu Lige konferencije, uz snimak majstorije Zvezdinog fudbalera.

Kostov je tako iza sebe ostavio konkurenciju u izboru za najlepši gol drugog kola, u kojem su bili nominovani i Kings Kangva, Džu Frankulino i Paris Bruner. Priznanje predstavlja još jednu potvrdu potencijala mladog ofanzivnog veziste, koji je ponovo pokazao da poseduje kvalitet da reši utakmicu jednim potezom. 

Rođen 11. maja 2008. godine u Beogradu, Kostov je prošao mlađe kategorije Crvene zvezde, čijem se omladinskom pogonu priključio 2016. godine. U prvi tim prekomandovan je početkom 2025. godine, a svojim nastupima postepeno se nametnuo kao jedan od najzanimljivijih mladih fudbalera u srpskom fudbalu. 

Iako Crvena zvezda nije uspela da sačuva prednost i osvoji sva tri boda protiv Kopenhagena, Kostovljev pogodak ostao je najsvetliji trenutak utakmice. Za mladog fudbalera, koji ima tek 18 godina, priznanje za najlepši gol kola predstavlja značajan podsticaj i još jednu potvrdu da se o njegovom talentu s razlogom govori i van granica Srbije.

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