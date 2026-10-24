Bivši kapiten Partizana se oporavio od povrede, a klub ga otpisao
Golman Aleksandar Jovanović oporavio se od povrede posle duže pauze i već dva meseca trenira punim intenzitetom sa ekipom Kodžaelispora. Ipak, povratak u trenažni proces nije promenio njegov status, pošto mu je od samog početka stavljeno do znanja da se na njega ne računa.
Jovanović, koji je tokom karijere branio boje brojnih klubova, poslednjih šest utakmica nije bio ni u protokolu, iako je ponovo potpuno spreman da konkuriše za mesto na golu. Takva situacija jasno pokazuje da njegov povratak posle povrede nije doveo do promene u planovima stručnog štaba.
Posebnu težinu ovoj situaciji daje činjenica da je reč o golmanu sa značajnim iskustvom, koji je nosio i kapitensku traku Partizana. Jovanović je u Humsku stigao u leto 2023. godine iz kiparskog Apolona i tokom dve sezone u crno-belom dresu odigrao je 87 utakmica u svim takmičenjima.
U avgustu 2024. godine postao je kapiten Partizana, a u tom periodu bio je jedan od važnih oslonaca ekipe. Ipak, u junu 2025. napustio je klub iz Humske i karijeru nastavio u turskom Kodžaelisporu.
Pre dolaska u Partizan, Jovanović je branio za Rad, Radnički iz Niša, danski Arhus, špansku Uesku i Deportivo iz La Korunje, kao i Apolon iz Limasola.
Sada, posle oporavka od povrede i dva meseca rada u punom trenažnom procesu, Jovanović se suočava sa neizvesnom budućnošću. Iako je ponovo spreman da bude na raspolaganju ekipi, činjenica da nije bio u protokolu za poslednjih šest utakmica pokazuje da se njegov status zasad nije promenio.
Ostaje da se vidi da li će u narednom periodu dobiti priliku da se nametne ili će morati da potraži novu sredinu kako bi ponovo bio u poziciji da se bori za mesto među stativama.
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