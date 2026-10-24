Bivši kapiten Partizana se oporavio od povrede, a klub ga otpisao

Golman Aleksandar Jovanović oporavio se od povrede posle duže pauze i već dva meseca trenira punim intenzitetom sa ekipom Kodžaelispora. Ipak, povratak u trenažni proces nije promenio njegov status, pošto mu je od samog početka stavljeno do znanja da se na njega ne računa.

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Jovanović, koji je tokom karijere branio boje brojnih klubova, poslednjih šest utakmica nije bio ni u protokolu, iako je ponovo potpuno spreman da konkuriše za mesto na golu. Takva situacija jasno pokazuje da njegov povratak posle povrede nije doveo do promene u planovima stručnog štaba.

Posebnu težinu ovoj situaciji daje činjenica da je reč o golmanu sa značajnim iskustvom, koji je nosio i kapitensku traku Partizana. Jovanović je u Humsku stigao u leto 2023. godine iz kiparskog Apolona i tokom dve sezone u crno-belom dresu odigrao je 87 utakmica u svim takmičenjima.

U avgustu 2024. godine postao je kapiten Partizana, a u tom periodu bio je jedan od važnih oslonaca ekipe. Ipak, u junu 2025. napustio je klub iz Humske i karijeru nastavio u turskom Kodžaelisporu.

Pre dolaska u Partizan, Jovanović je branio za Rad, Radnički iz Niša, danski Arhus, špansku Uesku i Deportivo iz La Korunje, kao i Apolon iz Limasola.

Sada, posle oporavka od povrede i dva meseca rada u punom trenažnom procesu, Jovanović se suočava sa neizvesnom budućnošću. Iako je ponovo spreman da bude na raspolaganju ekipi, činjenica da nije bio u protokolu za poslednjih šest utakmica pokazuje da se njegov status zasad nije promenio.

Ostaje da se vidi da li će u narednom periodu dobiti priliku da se nametne ili će morati da potraži novu sredinu kako bi ponovo bio u poziciji da se bori za mesto među stativama.