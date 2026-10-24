GRUPACIJE Oružanih snaga Rusije „Zapad”, „Jug” i „Dnjepar” uspele su da ojačaju svoje položaje u zoni specijalne vojne operacije, saopštila je pres-služba Ministarstva odbrane Rusije.

Foto: AI/Grok

Pripadnici grupacije „Zapad” poboljšali su svoj položaj duž linije fronta, dok su jedinice grupacija „Jug” i „Dnjepar” uspele da poboljšaju svoj taktički raspored.

Prema navodima vojnog resora, snage grupacije „Istok” nastavljaju da prodiru kroz odbrambene linije ukrajinskih formacija, dok su grupacije „Sever” i „Centar” zauzele položaje i linije koje pružaju povoljnije uslove.

Ministarstvo odbrane Rusije navelo je da je tokom protekla 24 časa, usled dejstava ruskih jedinica, ukrajinska strana izgubila približno 1.190 pripadnika.

Prema podacima ovog resora, Oružane snage Ukrajine (OSU) izgubile su više od 200 boraca u zoni odgovornosti grupacije „Sever”, više od 215 u pravcu „Zapad”, do 180 u pravcu „Jug”, više od 350 u pravcu „Centar”, više od 205 u zoni „Istok” i do 40 u zoni „Dnjepar”.

Ranije, 22. oktobra, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske jedinice uspostavile kontrolu nad naseljem Mirovka, koje se nalazi u Zaporoškoj oblasti.

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