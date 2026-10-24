U SRBIJI SUTRA VANREDNI PARLAMENTARNI IZBORI: Bira se 15. saziv Skupštine

U SRBIJI se sutra održavaju vanredni izbori za poslanike Skupštine Srbije, a građani će se opredeljivati za jednu od 18 izbornih lista na kojima je predloženo 2.418 kandidata za 250 mesta u parlamentu.

Foto: Tzogia Kappatou/Alamy/Profimedia

Pravo glasa na izborima ima 6.451.292 upisanih birača, a glasaće se na 8.392 biračkih mesta.

Biračka mesta biće otvorena od 7.00 do 20.00 časova.

Srpski državljani koji žive u inostranstvu mogu da glasaju na jednom od 93 biračka mesta u 37 država, a za glasanje je prijavljeno 102.147 birača.

Republička izborna komisija (RIK) donela je odluku da će na svim biračkim mestima u inostranstvu glasanje biti sprovedeno tako da ono traje 13 časova i da se završi najkasnije u 20.00 časova po vremenu u Republici Srbiji.

Na dan glasanja biće otvoreno 29 biračkih mesta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, dok je za birače sa teritorije AP Kosovo i Metohija određeno 60 biračkih mesta u Vranju, Kuršumliji, Raški i Tutinu.

Birači koji na dan glasanja budu na odsluženju vojnog roka, vojnoj vežbi, školovanju, jedinicama ili ustanovama vojske, mogu da glasaju na ukupno 28 biračkih mesta.

Predizborna tišina traje do zatvaranja biračkih mesta u 20.00 časova. U vreme predizborne tišine na javnim skupovima, u elektronskim i štampanim medijima ne smeju se objavljivati procene rezultata izbora, javno predstavljati kandidati za narodne poslanike, njihovi programi i slično, a ovo se odnosi i na portale koji su registrovani kao mediji.

Svaki građanin glasa na biračkom mestu na kojem je upisan u izvod iz biračkog spiska, a može da glasa samo uz važeću ličnu kartu ili pasoš.

Birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta može da glasa van biračkog mesta ako o tome obavesti lokalnu izbornu komisiju najranije 72 časa pre dana glasanja, odnosno birački odbor na dan glasanja najkasnije do 11.00 časova.

Glasa se lično i to tako što se zaokruži redni broj ispred naziva jedne izborne liste za koju pojedinac želi da glasa.

Birač koji usled nepismenosti, slabovidosti, invaliditeta ili nekog drugog razloga nije u stanju da sam popuni glasački listić ima pravo da glasa na biračkom mestu uz pomoć pomagača kojeg sam odredi da umesto njega onako kako mu naloži popuni glasački listić.

Ukoliko se neko zatekne na biračkom mestu prilikom zatvaranja biračkog mesta ili neposredno ispred, biće mu omogućeno da glasa.

Na biračkim mestima zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona ili drugih sredstava komunikacija, kao i neovlašćeno snimanje i fotografisanje dešavanja na biračkom mestu.

Glasački listići štampani su u 29 jezičkih varijanti, zavisno od toga koji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u pojedinim opštinama, odnosno gradovima u Srbiji.

Listići su štampani u tri varijante: na srpskom jeziku u formatu A4, glasački listići na dva i tri jezika u formatu A3, a na četiri ili pet jezika, odnosno pisama u formatu A2.

Birački odbor utvrđuje rezultate glasanja na samom biračkom mestu, a lokalna izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi za sva biračka mesta koja se nalaze na njenoj teritoriji zbirni izveštaj o rezultatima glasanja, dok zbirni izveštaj o rezultatima glasanja u inostranstvu donosi RIK.

Republička izborna komisija u roku od 96 časova od prijema svih zbirnih izveštaja o rezultatima glasanja donosi i objavljuje za sva biračka mesta ukupan izveštaj o rezultatima izbora.

U raspodeli poslaničkih mandata mogu učestvovati samo izborne liste koje su dobile najmanje tri odsto glasova od broja birača koji su glasali, a izborna lista nacionalne manjine učestvuje u raspodeli mandata i onda kada dobije manje od tri odsto glasova.

Mandati se raspodeljuju po takozvanom Dontovom sistemu, tako što se ukupan broj glasova koji je dobila izborna lista podeli svakim brojem od jedan do 250, a dobijeni količnici razvrstavaju se po veličini tako da izbornoj listi pripada onoliko mandata koliko ima svojih količnika među 250 najvećih količnika svih izbornih lista koje učestvuju u raspodeli.

Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, RIK u roku od deset dana od dana objavljivanja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora rešenjem dodeljuje mandate kandidatima za narodne poslanike po njihovom redosledu na izbornoj listi.

Rok za formiranje Narodne skupštine je 30 dana od objavljivanja konačnih rezultata izbora, dok je rok za formiranje nove vlade 90 dana od formiranja Narodne skupštine. Izbore će pratiti veliki broj stranih i domaćih posmatrača.

Biće posmatračke misije ODIHR-a, posmatračka misija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Evropskog parlamenta kao i sve domaće posmatračke misije.

Prijavljeni su i posmatrač iz Sjedinjenih Američkih Država, misija Ruske Dume, kao i drugih parlamenata.

Vanredne parlamentarne izbore raspisao je 9.septembra tadašnji predsednik Republike Aleksandar Vučić koji je potpisao Ukaz o raspuštanju Narodne skupštine na osnovu obrazloženog predloga Vlade Srbije od 7. septembra.

Ovo će biti 15. parlamentarni izbori od uvođenja višestranačja u Srbiji 1990. godine, a deseti vanredni. Poslednji parlamentarni izbori u Srbiji održani su 17. decembra 2023. godine.

Za 250 poslaničkih mandata bori se 18 izbornih lista

Na izborima za poslanike Skupštine Srbije, koji se održavaju sutra, učestvuje 18 izbornih lista sa ukupno 2.418 kandidata za 250 mesta u parlamentu.

Od ukupno 18 lista koje učestvuju na vanrednim parlamentarnim izborima, devet ima status liste nacionalne manjine.

Na zbirnoj izbornoj listi nalaze se sledeće liste:

1. Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija

2. Ivica Dačić – Faktor stabilnosti

3. Studentska lista – Studenti pobeđuju

4. Rasim Ljajić – Ljudski SDP/CDP

5. Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor

6. Usame Zukorlić – Pokret za ujedinjenje

7. Ruska stranka Srbija u BRIKS-u – Slobodan Nikolić

8. Autentična desnica – dr Miloš Jovanović – Novi DSS – Monarhisti, Srpska koalicija – NADA, Nacionalno demokratska alternativa, Nova demokratska stranka Srbije, Pokret za Kraljevinu Srbiju, Odvažno srpski

9. Evropska Srbija: Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, Stranka slobode i pravde, Srbija centar SRCE, Solidarnost, Samoodbrana, Oslobođenje

10. SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka

11. Bogoljub Karić – Pokret snaga Srbije – BK

12. Liberalno zelena stranka – za slobodnu i čistiju Srbiju

13. Biram pravdu – biram budućnost – koalicija Snaga – prof. dr Ferid Bulić – Vasilios Provelegios – Stranka budućnosti i razvoja – Građanska stranka Grka Srbije

14. Stranka rusko-srpskog jedinstva – Rusi i Srbi braća zauvek

15. Ćale, ovo je za tebe – Petar Đurić, premijer Srbije

16. Vladimir Gajić – Alternativa za Srbiju – Narodna stranka, Bunt – Prava Srbija

17. Albanska koalicija

18. Majka Srbija – Gruda

Kako se utvrđuju rezultati i raspodeljuju mandati?

Republička izborna komisija (RIK) u roku od 96 časova od prijema svih zbirnih izveštaja o rezultatima glasanja donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima izbora za sva biračka mesta.

Izveštaj sadrži broj birača upisanih u birački spisak, broj birača koji su izašli na izbore i glasali, broj nevažećih i važećih glasačkih listića, kao i broj glasova i mandata koje je osvojila svaka izborna lista.

U raspodeli poslaničkih mandata učestvuju izborne liste koje su dobile najmanje tri odsto glasova od broja birača koji su glasali. Liste nacionalnih manjina mogu učestvovati u raspodeli mandata i ako osvoje manje od tri odsto glasova.

Mandati se raspodeljuju po Dontovom sistemu. Ukupan broj glasova svake liste deli se brojevima od jedan do 250, a mandati se dodeljuju na osnovu 250 najvećih dobijenih količnika.

Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, RIK u roku od deset dana od objavljivanja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora rešenjem dodeljuje mandate kandidatima za narodne poslanike, prema njihovom redosledu na izbornoj listi.

Rok za konstituisanje novog saziva Skupštine

Prvu sednicu novog saziva Narodne skupštine zakazuje predsednik parlamenta iz prethodnog saziva, tako da se ona održi najkasnije 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora.

Na prvoj sednici potvrđuju se poslanički mandati, a Narodna skupština smatra se konstituisanom potvrđivanjem mandata dve trećine narodnih poslanika.

Potvrđivanjem mandata novih poslanika prestaje mandat prethodnog saziva Narodne skupštine.

(Tanjug)

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