PAKAO DOŽIVELI NA ARKTIKU: Novo svedočanstvo o stradanju našeg naroda u nacističkim logorima na severu Norveške (FOTO)

Da se fašističko zlo i stradanje Kikinđana, koje su fašisti uhapsili u rodnom gradu i 1942. deportovali u logore u okupiranoj Norveškoj, ne bi zaboravilo, istoričar Miloš Pušara napisao je istorijsku slikovnicu „Kod Norvežana“.

Foto: Narodni muzej Kikinda

Ona donosi dokumenta, priče i svedočenja malobrojnih interniraca koji su preživeli torturu i nakon rata vratili se kući. Pušara najpre podseća na „krvavi januar“ 1942. godine, kada su u dvorištu zatvora, poznatog kao Kurija, nemački okupatori streljali i obesili 39 rodoljuba. Nekoliko meseci kasnije, na Đurđevdan, 6. maja, iz iste zgrade ( u kojoj su danas Narodni muzej i Istorijski arhiv), 46 muškaraca iz grada i okolnih sela odvedeno je u logor Sajmište kod Zemuna, onda dalje preko okupirane Evrope, a na kraju su teretnim brodom deportovani u nemačke logore u severnoj Norveškoj. Bio je to put pakla, dug više hiljada kilometara, a na zadnjoj stanici, čekala ih je golgota, kao i naredne tri godine koje su proveli u nacističkim logorima.

- Daleko od svojih porodica i zavičaja, suočili su se sa prinudnim radom, glađu, bolestima i surovim uslovima života. Kroz arhivsku građu, istorijske fotografije, dokumentarne zapise i svedočanstva preživelih, publikacija prati njihov put od Kikinde do arktičkog severa, čuvajući uspomenu na ljude čije su sudbine neraskidivi deo istorije našeg grada. Mnogi internirci bili su seljaci, a među njima je bilo i lekara, profesora, učitelja, studenata, novinara i oficira – navodi Pušara, koji je trnutno i v.d. direktora Narodnog muzeja u Kikindi, koji je izdavač ove knjige.

Foto: Narodni muzej Kikinda Stradali kikindski internirci

Najviše interniraca bilo je u logru Bejsfjord, jednom od najsmrtonosnijih u okupiranoj Norveškoj. Od oko 900 jugoslovenskih zarobljenika, do zatvaranja tog gubilišta krajem 1942. preživelo je svega njih oko 150. Od zarobljenih 46 Kikinđana, posle završetka rata kući su se vratila samo sedmorica: Nika Bajin, Slavko Vukić, Stevan Mihajlov, Stevan Sivčev, Joca Stanić,Žarko Stojkov i Čeda Đomparin, koji je doživeo najpotresniju sudbinu. Njemu je najpre u zatvoru Kurija streljana majka Kata, a u logoru je izgubio oca Slavka.

- Dok smo bili zatvoreni u Kuriji, čuli da su u dvorištu postavljena vešala. Kada su nas 9. januara izveli iz ćelije, pred stražarom sam video majku uvezanu debelom žicom. Kad me je videla počela je da plače i uspela je da me zagrli i kaže mi da ide na streljanje. Nekoliko minuta kasnije čuo sam rafal automata i glas mog najboljeg druga Danila Kosića. Kasnije sam saznao da su tela nakon ubistva izneta da vise ispred Kurije i crkve, kako bi se narod zaplašio – pričao je svojevremeno Đomparin, koji je od svih sedam preživelih interniraca najduže živeo u slobodi.

Iz Norveške je doneo najmračnije uspomene, jer je tamo istovremeno deportovan i njegov otac Slavko, ali se Čeda, na kraju rata, kući vratio sam.

- Svojim očima sam video streljanje oca. Ni najvećem neprijatelju ne bi poželeo ni mesec dana muka koje sam preživeo kao zarobljenik. Dešavalo se da sa jedne na drugu gromilu, udaljenu 50 metara, lopatom prenosimo pesak, pa ponovo vraćamo. Kada smo se razboleli, odvedeni smo na "brdo smrti". Preživeo sam, jer sam skoro mesec dana jeo lišće breze i drugog granja i borovnice. Siti samo bili vrlo retko, samo onda kada smo dobijali preslanu ribu i krompir , a vode nismo imali. Kupali smo se u mutnom jezeru u kojem nije bila voda nego nešto masno kao nafta. Tek kada smo iz logora preseljeni u grad Narvik, Norvežani su nam, krijući od esesovaca, dostavljali hranu. Kada sam se vratio iz zarobljeništva imao sam 24 godine, a kod kuće sam zatekao dva brata i sestru – pričao je u svojoj poslednjoj ispovesti, pre 21 godinu, čika Čeda Đomparin.

Foto: Narodni muzej Kikinda Čedomir i Slavko Đomparin

Među koricama novog istorijskog svedočanstva su fotografije svih 39 Kikinđana stradalih u paklu nemačkih logora. Autor je posebno zadovoljan jer je prvi put objavljena slika Branka Momirova, koju ju je pronašao u knjizi o kikindskim grobljima, autorke Kikinđanke Marte Ištvan. Slikovnica, koja je ime dobila samo da bi privukla mlađe ce, donosi ispovesti preživelih interniraca iz 1966. i 1975. koje su zabeležile tadašnje lokalne novine „Kikindska komuna“.

- Na golom brdu i pod vedrim nebom, živeli smo i prinudno radili, a svakog dana padali su ili kiša ili sneg ili kiša i sneg zajedno. Oskudna mahovina nam je bila ležište, a nebo prekrivač - pričao je Nika Bajin, a slično je kazivao i Žarko Stojkov:

- Već od prvog dana u logoru Nemci su počeli sistematski da relalizuju svoju ideju koja je imala cilj da nas likvidira najstrašnijim metodama: glađu, hladnoćom, batinanjem i iscrpljujućim teškim radom.

Isto iskustvo imao je Stevan Mihajlov:

- Jednoga dana čuo sam da je Mile Arsenov, teško bolestan doveden u ambulantu. A to je značilo katastrofu za te divne drugove. Prvo su umrli Đuka Gligorin i Maksa Udicki, a za njima Radica Rotarov i Miloš Teofanov i Mile Lješević iz Ruskog Sela.

O godinama provedenim u loguru i preživljenim strahotama, Slavko Vukić je napisao knjigu „Sećanja iz Norveške“. Kikinđani su bili među skoro 4.268 jugoslovenskih državljana smeštenih u 36 logora. Život je izgubilo 2.368 zatočenih, pretežno srpske nacionalnosti, navodi se u knjizi „Kod Norvežana“, koja je promovisana 21. oktobra, na Dan sećanja na srspke žrtve u Drugom svetskom ratu.

TRAJNA USPOMENA

U znak zahvalnosti na žrtvu koju su podneli, u centru Kikinde je 1975. godine podignut je spomenik internircima. Čine ga pet belih kamenih cvetova sa amfiteatrom, rad akademskog vajara, Kikinđanina Slobodana Kojića. Na pločama su ispisana imena stradalih. Svake godine na dan njihove deportacije, Društva srpsko-norveškog prijateljstva, potomci, delegacije lokalne samouprave i boračkih udruženja, polažu na ovom mestu vence i cveće.

PRIJATELjSTVO POSLE RATA

Kikinđani nisu zaboravili pomoć norveškog stanovništva, koje im je olakšavalo muke, uz veliki rizik da budu otkriveni. Ovai događaji iz Drugog svetskog rata kasnije su stvorili neraskidivo prijateljstvo norveškog i srpskog naroda koje traje do danas. Prva Deklaracija o prijateljstvu Kikinde i grada Narvika potpisana je 1966. pa obnovljena 2017. godine. Dve godine kasnije, pored spomenika je formiran Park prijateljstva „Narvik“, a u norveškom gradu jedan trg nosi ime po Kikindi.