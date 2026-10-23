Bolton je primao tri komada u poslednja dva međusobna susreta - sve ukazuje da bi to moglo da se ponovi
Bolton dočekuje Midlzbro u utakmici Čempionšipa.
Domaćin je u poslednjih pet mečeva zabeležio tri pobede, remi i poraz, uz devet postignutih i šest primljenih golova. U prvenstvu prosečno postiže 1,4 gola po utakmici, dok prima 1,6, što pokazuje da njegova odbrana ima problema da sačuva mrežu.
Midlzbro je u boljoj poziciji, pošto zauzima treće mesto na tabeli sa 22 boda. U poslednjih pet utakmica nije doživeo poraz, a postigao je deset golova. Gosti u prvenstvu prosečno postižu dva gola po meču, ali primaju jedan i po, pa ni njihova odbrana nije bez slabosti.
Posebnu pažnju privlače poslednja dva međusobna susreta, u kojima je Bolton poražen rezultatima 0:3 i 1:3. Midlzbro je tada pokazao da može da iskoristi propuste rivala, dok statistika oba tima ukazuje na dobar potencijal za golove.
S obzirom na napadačku formu gostiju i činjenicu da Bolton takođe redovno pogađa, granica od 2,5 gola deluje dostižno. Za prolaz tipa potrebna su najmanje tri pogotka.
NAŠ TIP: 3+ (kvota 1,50)
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