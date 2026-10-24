"SPREMNI SMO DA ZAUSTAVIMO OVAJ RAT ŠTO JE PRE MOGUĆE": Zelenski otkrio na koju stavku Ukrajina ne želi pristati
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman za mirovni sporazum kojim će se zamrznuti rat duž trenutne linije kontakta.
Međutim, Zelenski je dodao da Ukrajina neće pristati da prizna da će "teritorija koja je privremeno okupirana biti ruska teritorija" .
- Spremni smo da zaustavimo ovaj rat što je pre moguće - rekao je Zelenski u intervjuu za ABC Njuz.
"Zamrznite rat na liniji kontakta"
Na pitanje da li bi bio spreman da "odustane od 25% Ukrajine" kao deo sporazuma, Zelenski je rekao ne, objašnjavajući da su ruske snage okupirale manji procenat teritorije zemlje.
- Kada neko govori o 25% to znači da moramo da živimo sami od celog Donbasa i to će značiti da će oni (Rusi) kontrolisati 25%. Sada kontrolišu 19,3% - ističe Zelenski.
Zelenski je takođe rekao da Ukrajina neće pristati da prizna privremeno okupiranu teritoriju kao rusku, dodajući da je čuo takve predloge.
U intervjuu, ukrajinski predsednik je takođe ponovio da ograničenja za Starlink ostaju na snazi.
Zelenski je dalje rekao da je Ukrajina dobila 24 rakete Patriot od svog strateškog partnera u proteklih 90 dana.
Održan važan sastanak
Dana 21. oktobra u Sankt Peterburgu održan je sastanak između specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, Stiva Vitkofa, i ruskog lidera Vladimira Putina. Sastanak je trajao oko 3 sata, piše Ukrainska pravda.
Razgovori u Rusiji održani su dan nakon što se Vitkof sastao sa Zelenskim i liderima Norveške i Finske u Oslu.
Putin je rekao Vitkofu da je Moskva spremna da nastavi trilateralne pregovore između SAD, Ukrajine i Rusije u prvih deset dana novembra.
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