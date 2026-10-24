Svet

"SPREMNI SMO DA ZAUSTAVIMO OVAJ RAT ŠTO JE PRE MOGUĆE": Zelenski otkrio na koju stavku Ukrajina ne želi pristati

В.Н.

24. 10. 2026. u 08:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman za mirovni sporazum kojim će se zamrznuti rat duž trenutne linije kontakta.

СПРЕМНИ СМО ДА ЗАУСТАВИМО ОВАЈ РАТ ШТО ЈЕ ПРЕ МОГУЋЕ: Зеленски открио на коју ставку Украјина не жели пристати

Foto: Tanjug (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Međutim, Zelenski je dodao da Ukrajina neće pristati da prizna da će "teritorija koja je privremeno okupirana biti ruska teritorija" .

- Spremni smo da zaustavimo ovaj rat što je pre moguće - rekao je Zelenski u intervjuu za ABC Njuz.

"Zamrznite rat na liniji kontakta"

Na pitanje da li bi bio spreman da "odustane od 25% Ukrajine" kao deo sporazuma, Zelenski je rekao ne, objašnjavajući da su ruske snage okupirale manji procenat teritorije zemlje.

- Kada neko govori o 25% to znači da moramo da živimo sami od celog Donbasa i to će značiti da će oni (Rusi) kontrolisati 25%. Sada kontrolišu 19,3% - ističe Zelenski.

Zelenski je takođe rekao da Ukrajina neće pristati da prizna privremeno okupiranu teritoriju kao rusku, dodajući da je čuo takve predloge.

U intervjuu, ukrajinski predsednik je takođe ponovio da ograničenja za Starlink ostaju na snazi.

Zelenski je dalje rekao da je Ukrajina dobila 24 rakete Patriot od svog strateškog partnera u proteklih 90 dana.

Održan važan sastanak

Dana 21. oktobra u Sankt Peterburgu održan je sastanak između specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, Stiva Vitkofa, i ruskog lidera Vladimira Putina. Sastanak je trajao oko 3 sata, piše Ukrainska pravda.

Razgovori u Rusiji održani su dan nakon što se Vitkof sastao sa Zelenskim i liderima Norveške i Finske u Oslu.

Putin je rekao Vitkofu da je Moskva spremna da nastavi trilateralne pregovore između SAD, Ukrajine i Rusije u prvih deset dana novembra.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IRAN SPREMA ATENTATE NA ZVANIČNIKE ŠIROM SVETA? Američke obaveštajne službe na nogama, hitno pozvali i Marka Rubia
Svet

0 0

IRAN SPREMA ATENTATE NA ZVANIČNIKE ŠIROM SVETA? Američke obaveštajne službe na nogama, hitno pozvali i Marka Rubia

AMERIČKE obaveštajne službe utvrdile su da je Iran "značajno povećao" napore usmerene na američke diplomate i zvaničnike na Bliskom istoku i šire, pri čemu su planovi za smrtonosne napade dostigli "uznapredovalu fazu", navodi se u memorandumu od 23. oktobra, koji je direktor Nacionalne obaveštajne službe SAD uputio državnom sekretaru Marku Rubiju, a do kojeg je došao Aksios.

24. 10. 2026. u 08:07

Politika
Tenis
Fudbal
Partizan krenuo po centra! On bi mogao da obuče crno-beli dres

Partizan krenuo po centra! On bi mogao da obuče crno-beli dres