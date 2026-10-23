Malo jača dvojka iz Bundeslige: "Vukovi" dolaze po sva tri boda
Vohum dočekuje Volfsburg u meču u kojem će gosti pokušati da iskoriste svoju prednost u kvalitetu i stignu do važnih bodova.
Domaćin će pokušati da pronađe način da zaustavi protivnika, ali Volfsburg ima dovoljno argumenata da napadne sva tri boda.
Bohum dočekuje Volfsburg u 9. kolu druge Bundeslige, a trenutna forma i učinak dve ekipe jasno idu u prilog gostima. Domaćin je vezao tri poraza, poslednji put izgubivši od Kajzerslauterna sa 0:2, i sa samo pet postignutih golova na osam utakmica ima jedan od najneefikasnijih napada u ligi.
Volfsburg, nasuprot tome, zauzima treće mesto sa 15 bodova i najubojitijim napadom takmičenja. Čak 22 puta zatresao je mrežu rivala, a u prethodnom kolu savladao je Hajdenhajm sa 3:1. Uz to, u poslednja tri prvenstvena meča osvojio je sedam bodova i u Bohum stiže sa mnogo više samopouzdanja.
Domaćinu je neophodan preokret, ali dosadašnja izdanja ne ulivaju poverenje da može da zaustavi ovako raspoloženog rivala. Volfsburg ima jasniji cilj, snažniji napad i bolje rezultate, pa očekujemo da opravda ulogu favorita i osvoji sva tri boda. Tipujemo čistu dvojku, bez osiguranja nerešenim ishodom.
NAŠ TIP: 2 (kvota 2,30)
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