Monca je strašan tim, ali u gostima...

Opklada DNB pruža zaštitu u slučaju remija, jer se u tom ishodu novac vraća

Gianni Santandrea / LaPresse / Profimedia

Predlažemo vam ovaj tip za utakmicu Torino - Monca,evo i zbog čega:

Torino je u poslednja dva kola savladao Udineze sa 2:1 i Parmu sa 3:0, pa u dobrom raspoloženju dočekuje Moncu. Ekipa Ignacija Abatea osvojila je deset bodova u poslednjih pet prvenstvenih utakmica i postepeno popravlja igru. Domaćin ima i dobru tradiciju u međusobnim susretima, pošto Monca još nije uspela da ga pobedi u šest duela u Seriji A.

Monca je, međutim, u prethodnom kolu ubedljivo savladala Kaljari sa 4:0 i pokazala da može da bude opasna u napadu. Ipak, njeni rezultati na gostovanjima ostaju veliki problem: ove sezone još nije pobedila u četiri prvenstvena meča van svog terena.

Torino zato ima dobru priliku da nastavi seriju pobeda, ali opreznija opklada ostavlja mogućnost povraćaja uloga ako utakmica bude završena nerešeno.

NAŠ TIP: Torino DNB (kvota 1,48)