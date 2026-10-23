Fudbal

Nakon meča Albert Rijera o njima nije hteo da kaže ni reč!

М.П.

23. 10. 2026. u 08:35

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ODIGRALA je Crvena zvezda dobar meč protiv Kopenhagena, zaslužila je tri boda, ali osvojila samo jedan!

Након меча Алберт Ријера о њима није хтео да каже ни реч!

Foto: FK Crvena zvezda/Facebook

Šampion Srbije u poslednje vreme izgleda mnogo bolje, Albert Rijera poalko slaže kockice, a među njima opert nema Aleksandra Katija i Mirka Ivanića, koji su i ovaj meč presedeli na "klupi".

Novinare je nakon meča zanimalo zašto Španac nije uveo dvojicu najiskusniji koji su se dobar deo drugog poluvremena zagrevali. 

- Ne želim da pričam o igračima koji nisu igrali. Vrlo sam pozitivan, radujem se dobrim stvarima. Nećete mi promeniti mišljenje. Samo za gubitnike je da misle šta bi bilo kad bi bilo, verujem u ono što radim - rekao je Rijera.

Nastavio je u istom ritmu.

- Nismo bili dovoljno efikasni, a ovo nije bila tehnički najbolja naša igra. Moramo to da prihvatimo. Napravili smo greške, svi ih prave“, rekao je Rijera.

Pružio je Španac podšku igračima:

- Moja odgovornost kao trenera je da tim stvara prilike, iamli smo ih vše od protivnika. Igrači znaju šta moraju da rade. Bamba je dao sve od sebe. Jedino što mogu je da ga poljubim, zagrlim, dam mu podršku.

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