SNIMAK IZ KABINE Su-34: Rusi izbombardovali skriveno uporište, pogodak pravo u centar
PREMA podacima obaveštajne službe, bombardovanje je bilo uspešno
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je uništeno kamuflirano uporište Oružanih snaga Ukrajine u zoni specijalne vojne operacije. Uporište je uništila posada ruskog lovca-bombardera Su-34.
Navedeno je da je vazdušni udar izveden u interesu grupe snaga „Centar”. Piloti su dejstvovali po unapred zadatim koordinatama, koristeći bombe opremljene univerzalnim modulima za planiranje i korekciju.
Prema podacima obaveštajne službe, bombardovanje je bilo uspešno. Uništeno je ne samo uporište, već i ukrajinski borci koji su se nalazili u njegovim utvrđenjima. Nakon izvršenog napada, posada se bezbedno vratila na aerodrom sa kojeg je poletela.
Ranije je objavljeno da je avion Su-34 bacio četiri avio-bombe FAB-500 na centar za upravljanje dronovima u Sumskoj oblasti. Taj objekat se, navodno, nalazio u blizini sela Barilovka.
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