ROK ISTIČE 30. OKTOBRA! Ko ne podnese poresku prijavu, rizikuje kamatu i kaznu!

FRILENSERI u Srbiji imaju rok do petka, 30. oktobra, da podnesu poreske prijave za treći kvartal 2026. godine. Prijava se podnosi na obrascu PP OPO-K, elektronski preko portala Frilenseri ili ePorezi.

FOTO: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Frilenseri u Srbiji imaju još nekoliko dana da prijave prihode ostvarene tokom trećeg kvartala 2026. godine.

Krajnji rok za podnošenje poreske prijave i izmirenje pripadajuće obaveze je petak, 30. oktobar, a prijava se podnosi na propisanom obrascu.

Poreska uprava Srbije podsetila je fizička lica koja ostvaruju prihode na koje se porez plaća samooporezivanjem da se približava rok za prijavu prihoda za treći kvartal ove godine.

Obaveza se odnosi na prihode ostvarene tokom jula, avgusta i septembra 2026. godine, a prijava se podnosi na obrascu PP OPO-K. Krajnji rok je 30. oktobar.

Ko mora da podnese poresku prijavu?

Obaveza se odnosi na fizička lica koja ostvaruju prihode po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad, kao i prihode od autorskih i srodnih prava, na koje se porez plaća samooporezivanjem.

To znači da frilenseri koji ostvaruju takve prihode treba da provere svoju poresku obavezu i podnesu prijavu u propisanom roku.

Kako se podnosi prijava za porez?

Poreska prijava na obrascu PP OPO-K može da se podnese elektronski preko portala Frilenseri ili ePorezi.

Poreska uprava navodi da je prijavu moguće predati i u papirnom obliku, neposredno ili poštom nadležnoj filijali Poreske uprave.

Na portalu Frilenseri, nakon uspešno podnete prijave, generiše se uplatnica sa potrebnim podacima i QR kodom, što omogućava plaćanje i putem elektronskog bankarstva.

Šta ako prijava ne bude podneta na vreme?

Poreska uprava upozorava da nepodnošenje poreske prijave u propisanom roku može da dovede do obaveze plaćanja kamate i prekršajne odgovornosti.

Zbog toga je važno da frilenseri provere da li imaju obavezu prijavljivanja prihoda za treći kvartal i da prijavu, kao i pripadajuće plaćanje, obave u predviđenom roku.

Detaljna uputstva za prijavljivanje prihoda, obračun poreza i doprinosa dostupna su na zvaničnom portalu Frilenseri.

(BizPortal)

BONUS VIDEO:

RELjA OGNjENOVIĆ: Odlične vesti za penzionere u Novoj 2026. | Nije samo naslov