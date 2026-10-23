Fudbal

Nakon skandala u Splitu! Evo šta su navijači Hajduka uradili u Švajcarskoj

М.П.

23. 10. 2026. u 08:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Hajduk je ostvario drugu uzastopnu evropsku pobedu i na gostovanju slavio protiv aktuelnog švajcarskog prvaka Tuna (1-0).

Након скандала у Сплиту! Ево шта су навијачи Хајдука урадили у Швајцарској

Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

Splićani su tako ostali stopostotni u Ligi konferencija, a iako je švajcarska policija uoči utakmice strepela od Torcide, incidenata na tribinama nije bilo.

Naime, na Stokhorn Areni u Švajcarskoj bilo je oko 10 hiljada navijača, a oko polovinu su činili gostujući navijači.

Torcida je ispunila svoj sektor i tokom utakmice glasno navijala, a susret je prošao bez incidenata na tribinama. Dan pre utakmice s Tunom, Hajduk je dobio Uefinu kaznu zbog koje će iduću domaću utakmicu u Evropi igrati pred praznim tribinama.

– Već pre početka utakmice Hrvati su bili u većini: Torcida je u velikoj povorci krenula prema stadionu, uz strogu policijsku pratnju. Za razliku od utakmice protiv Ajaksa nedelju dana ranije, atmosfera u Tunu srećom je ostala mirna. Na stadionu su gostujući navijači stvarali silnu buku tokom svih 90 minuta, a navijači Tuna nisu mogli da im pariraju. Na tribinama je domaća utakmica ekipe iz Bernskog Oberlanda više ličila na utakmicu splitskog Hajduka – napisao je švajcarski list Blik. 


 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Jovana Jeremić otkrila koliko zaradi za sat vremena – Cifra privlači pažnju

Jovana Jeremić otkrila koliko zaradi za sat vremena – Cifra privlači pažnju