Nakon skandala u Splitu! Evo šta su navijači Hajduka uradili u Švajcarskoj
Hajduk je ostvario drugu uzastopnu evropsku pobedu i na gostovanju slavio protiv aktuelnog švajcarskog prvaka Tuna (1-0).
Splićani su tako ostali stopostotni u Ligi konferencija, a iako je švajcarska policija uoči utakmice strepela od Torcide, incidenata na tribinama nije bilo.
Naime, na Stokhorn Areni u Švajcarskoj bilo je oko 10 hiljada navijača, a oko polovinu su činili gostujući navijači.
Torcida je ispunila svoj sektor i tokom utakmice glasno navijala, a susret je prošao bez incidenata na tribinama. Dan pre utakmice s Tunom, Hajduk je dobio Uefinu kaznu zbog koje će iduću domaću utakmicu u Evropi igrati pred praznim tribinama.
– Već pre početka utakmice Hrvati su bili u većini: Torcida je u velikoj povorci krenula prema stadionu, uz strogu policijsku pratnju. Za razliku od utakmice protiv Ajaksa nedelju dana ranije, atmosfera u Tunu srećom je ostala mirna. Na stadionu su gostujući navijači stvarali silnu buku tokom svih 90 minuta, a navijači Tuna nisu mogli da im pariraju. Na tribinama je domaća utakmica ekipe iz Bernskog Oberlanda više ličila na utakmicu splitskog Hajduka – napisao je švajcarski list Blik.
Preporučujemo
Karlik Džons: Pobeda nad Zvezdom nam mnogo znači, Rivs je došao u pravo vreme
23. 10. 2026. u 00:06
Slavlje u Banjaluci! Borac piše istoriju, Ajaks blickrigom srušio Srbina! (VIDEO)
23. 10. 2026. u 00:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Skandal trese Balkan! Uhapšen predsednik košarkaškog saveza!
Predsednik Košarkaškog saveza Grčke Evangelos Lijolios uhapšen je u sredu popodne, 21. oktobra, a slučaj je izazvao veliku pažnju tamošnje sportske javnosti, prenose grčki mediji.
21. 10. 2026. u 15:27
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)