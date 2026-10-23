Nakon skandala u Splitu! Evo šta su navijači Hajduka uradili u Švajcarskoj

Hajduk je ostvario drugu uzastopnu evropsku pobedu i na gostovanju slavio protiv aktuelnog švajcarskog prvaka Tuna (1-0).

Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

Splićani su tako ostali stopostotni u Ligi konferencija, a iako je švajcarska policija uoči utakmice strepela od Torcide, incidenata na tribinama nije bilo.

Naime, na Stokhorn Areni u Švajcarskoj bilo je oko 10 hiljada navijača, a oko polovinu su činili gostujući navijači.

Torcida je ispunila svoj sektor i tokom utakmice glasno navijala, a susret je prošao bez incidenata na tribinama. Dan pre utakmice s Tunom, Hajduk je dobio Uefinu kaznu zbog koje će iduću domaću utakmicu u Evropi igrati pred praznim tribinama.

– Već pre početka utakmice Hrvati su bili u većini: Torcida je u velikoj povorci krenula prema stadionu, uz strogu policijsku pratnju. Za razliku od utakmice protiv Ajaksa nedelju dana ranije, atmosfera u Tunu srećom je ostala mirna. Na stadionu su gostujući navijači stvarali silnu buku tokom svih 90 minuta, a navijači Tuna nisu mogli da im pariraju. Na tribinama je domaća utakmica ekipe iz Bernskog Oberlanda više ličila na utakmicu splitskog Hajduka – napisao je švajcarski list Blik.





