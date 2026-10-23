CRVENI FIKSEVI: Brentford bez oba veznjaka na gostovanju Halu
* Ćiksereda derbi začelja čeka znatno oslabljena
KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU
Brentford (Engl. Prem.) 2 Hal - Brentford 1X (kvota: 1.90)
Ćiksereda (Rumunija 1) 2 Ćikseredea - Voluntari 2 (2.60)
Lifering (Austrija 2) 2 Lifering - Bregenc 2 (2.50)
Breidablik (Island) 2 KR Rejkjavik - Breindablik 1 (1.55)
Žuventud (Brazil 2) 2 Žuventud - Nautiko 2 -
Oksford J. (Engl. Liga 1) 2 Oksford J. - Bredford S. 1 (1.80)
Renate (Italija 3C) 2 Renate - Albinolefe 2 -
Džeđang (Kina 1) 2 Liaoning - Džeđang 1 (2.20)
Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.
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