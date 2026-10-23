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CRVENI FIKSEVI: Brentford bez oba veznjaka na gostovanju Halu

Žarko Urošević

23. 10. 2026. u 10:00

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* Ćiksereda derbi začelja čeka znatno oslabljena

ЦРВЕНИ ФИКСЕВИ: Брентфорд без оба везњака на гостовању Халу

Foto: Depositphotos / Syda_Productions

KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU

Brentford (Engl. Prem.) 2 Hal - Brentford 1X   (kvota: 1.90)

Ćiksereda (Rumunija 1) 2 Ćikseredea - Voluntari 2   (2.60)

Lifering (Austrija 2) 2 Lifering - Bregenc 2 (2.50)

Breidablik (Island) 2 KR Rejkjavik - Breindablik 1    (1.55)

Žuventud (Brazil 2) 2 Žuventud - Nautiko 2 -

Oksford J. (Engl. Liga 1) 2 Oksford J. - Bredford S. 1   (1.80)

Renate (Italija 3C) 2 Renate - Albinolefe 2 -

Džeđang (Kina 1) 2 Liaoning - Džeđang 1    (2.20)

Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.

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