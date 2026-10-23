Haos na konferenciji: Carukijan nasrnuo na Danisa, Hamzat pokušao da se umeša

Konferencija za medije pred događaj RAF 14 pretvorila se u opšti haos kada je Arman Carukijan fizički nasrnuo na Dilona Danisa, a Hamzat Čimajev pokušao da se uključi u sukob.

ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Obezbeđenje je moralo da reaguje kako bi sprečilo da incident preraste u još veću tuču.

Sve je počelo kada se Danis pojavio u majici sa fotografijom Čimajeva bez brade i provokativnom porukom. Kada su ga novinari pitali o tome, Danis je dodatno podigao tenzije izjavom da je Čimajev njegova „mala kučka“, uz napomenu da je na slici prikazan bez brade.

Carukijan, Čimajevljev timski kolega i blizak prijatelj, odmah je izgubio strpljenje. Ustao je sa stolice i krenuo ka Danisu, a iako su organizatori Izzi Martinez i Čed Bronstin pokušali da ga zadrže, jer su sedeli pored boraca, Carukijan je uspeo da zada udarac Danisu. Obezbeđenje ga je potom odvuklo, ali se situacija nije smirila.

Čimajev je takođe pokušao da se umeša, pa je krenuo ka kavezu kako bi se suočio sa Danisom i odbranio prijatelja. Obezbeđenje ga je zaustavilo, dok se metež nastavio na bini sve dok redari nisu uspostavili kontrolu. Zbog incidenta, konferencija je završena bez uobičajenog sučeljavanja Carukijana i Danisa.

Provokacija majicom imala je i prethodnu pozadinu. Danis je njome aludirao na sukob sa Čimajevom na događaju RAF 10 u junu 2026. godine, kada je pokušao da ga natera na predaju zahvatom. Čimajev je reagovao tako što ga je šutnuo, nakon čega su se pripadnici oba tima umešali i izbila je tuča.

Ovo nije prvi put da Carukijan učestvuje u incidentima na takmičenjima u rvanju slobodnim stilom. U februaru se sukobio sa Đorđom Puljasom na događaju RAF 6. Carukijan je pobedio na bodove, ali je, prema navodima iz izveštaja, odmah posle zvižduka oborio i udario rivala, što je izazvalo novi obračun između članova njihovih timova.

Sukob je nastavljen međusobnim optužbama. Puljas je kritikovao Carukijana zbog prigovaranja sudijama i udarca posle meča, dok je Jermen optužio protivnika za nedozvoljene poteze, uključujući zabadanje prstiju u oči i povlačenje za prste. Organizatori su zato priredili revanš na događaju RAF 7, u kojem je Carukijan ponovo pobedio, ovoga puta rezultatom 9:3, a meč je protekao bez većih incidenata.

Posle najnovijeg haosa, očekuje se da organizatori dodatno pojačaju mere bezbednosti pred susret Carukijana i Danisa. U suprotnom, postoji opasnost da se tenzije sa konferencije prenesu i na samu borbu.