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Tri od prethodna četiri duela završena su sa najmanje tri gola

О. М.

23. 10. 2026. u 10:50

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Vitese dočekuje Emen u 12. kolu druge holandske lige

Три од претходна четири дуела завршена су са најмање три гола

FOTO: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je u dosadašnjem delu sezone postigao 16 golova i primio 15, dok je Emen znatno efikasniji, sa 24 postignuta pogotka na 11 utakmica.

Gosti su u osam od 11 prvenstvenih mečeva postigli najmanje tri gola ukupno, a njihove utakmice u proseku donose gotovo četiri pogotka. Emen je napadački raspoložen, ali istovremeno ostavlja dovoljno prostora protivnicima, što bi Vitese mogao da iskoristi na svom terenu.

I međusobni susreti podržavaju ovakvu prognozu: poslednji put su odigrali 3:3, a tri od prethodna četiri duela završena su sa najmanje tri gola.

Uz efikasnost Emena i činjenicu da Vitese redovno učestvuje u utakmicama sa više pogodaka, očekujemo najmanje tri gola ukupno.

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