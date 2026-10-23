Tri od prethodna četiri duela završena su sa najmanje tri gola
Vitese dočekuje Emen u 12. kolu druge holandske lige
Domaćin je u dosadašnjem delu sezone postigao 16 golova i primio 15, dok je Emen znatno efikasniji, sa 24 postignuta pogotka na 11 utakmica.
Gosti su u osam od 11 prvenstvenih mečeva postigli najmanje tri gola ukupno, a njihove utakmice u proseku donose gotovo četiri pogotka. Emen je napadački raspoložen, ali istovremeno ostavlja dovoljno prostora protivnicima, što bi Vitese mogao da iskoristi na svom terenu.
I međusobni susreti podržavaju ovakvu prognozu: poslednji put su odigrali 3:3, a tri od prethodna četiri duela završena su sa najmanje tri gola.
Uz efikasnost Emena i činjenicu da Vitese redovno učestvuje u utakmicama sa više pogodaka, očekujemo najmanje tri gola ukupno.
NAŠ TIP: 3+ golova (kvota 1,50)
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