Svet

HITNO SE OGLASIO PUTIN! NJegova poruka o Ukrajini otkriva šta odlučuje sudbinu pregovora

P. Đurđević

23. 10. 2026. u 07:48

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RUSKI predsednik Vladimir Putin izrazio je sinoć uverenje da Rusija i Ukrajina mogu da postignu dogovor, navodeći da je Moskva spremna da nastavi trilateralne pregovore kako bi se postigao konačni mirovni sporazum.

ХИТНО СЕ ОГЛАСИО ПУТИН! Његова порука о Украјини открива шта одлучује судбину преговора

Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia

- Cilj trilateralnih pregovora biće postizanje sporazuma o osiguravanju buduće bezbednosti Rusije i Ukrajine - naveo je Putin, prenela je agencija RIA Novosti.

Komentarišući izjavu ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog o njegovoj spremnosti da se odrekne teritorija, Putin je rekao za portal "Vesti" da to nisu ukrajinske teritorije, već istorijske ruske teritorije.

Putin je napomenuo da su ljudi koji žive na ovim teritorijama glasali za državnu nezavisnost i ponovno ujedinjenje sa Ruskom Federacijom.

- Smatram da je neprimereno govoriti o bilo kakvim teritorijalnim gubicima - naveo je Putin. Zelenski je izjavio u sredu da će Ukrajina pristati na mirovni sporazum sa Rusijom pod uslovom gubitka približno 25 odsto svoje teritorije.

(Tanjug)

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