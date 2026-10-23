Šta je DNB i kako funkcioniše ova vrsta opklade?
DNB (Draw No Bet) je vrsta sportske opklade poznata I kao „nerešeno – ulog se vraća“.
Kladite se na pobedu jednog tima, ali ako se utakmica završi nerešeno, uplaćeni novac vam se vraća. Ako izabrani tim izgubi, gubite ulog.
Na primer, ako se kladite na pobedu Torina po kvoti 1,48 uz mogućnost povraćaja uloga u slučaju nerešenog rezultata i uplatite 1.000 dinara, pobeda Torina donosi vam 1.480 dinara, uključujući ulog, odnosno zaradu od 480 dinara. Ako se utakmica završi nerešeno, dobijate nazad svojih 1.000 dinara, dok poraz Torina znači gubitak celog uloga.
Koja je razlika između DNB-a i duple šanse?
Razlika u kvotama proizlazi iz rizika koji preuzima kladilac. Kod opklade na duplu šansu 1X dobitni ste ako Torino pobedi ili ako se utakmica završi nerešeno. Kod DNB-a, međutim, dobitak ostvarujete samo ako Torino pobedi. Ako se utakmica završi nerešeno, ulog vam se vraća, a ako Torino izgubi, gubite novac. Glavna razlika je u tome što vam remi kod duple šanse donosi dobitak, dok vam kod DNB-a samo vraća uplaćeni novac.
Na primer, ako je kvota na duplu šansu 1,25, a na DNB 1,48, ulog od 1.000 dinara na duplu šansu donosi 250 dinara zarade i kada Torino pobedi i kada bude nerešeno. Kod DNB-a pobeda Torina donosi 480 dinara zarade, nerešen rezultat znači povraćaj uloga, a poraz gubitak uloga. DNB zato nudi veću zaradu u slučaju pobede, ali ne donosi dobitak ako je rezultat nerešen.
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