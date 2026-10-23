Svet

RUSI RAPALILI TAMO GDE NAJVIŠE BOLI! Ključno ukrajinsko postrojenje stalo posle masovnog udara

P. Đurđević

23. 10. 2026. u 08:04

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RUSKE snage su izvele masovan napad na jednu od termoelektrana ukrajinske energetske kompanije DTEK, zbog čega je postrojenje obustavilo proizvodnju električne energije, saopštila je danas ta kompanija.

РУСИ РАПАЛИЛИ ТАМО ГДЕ НАЈВИШЕ БОЛИ! Кључно украјинско постројење стало после масовног удара

Foto: AI generated/ChatGPT

Oprema elektrane je pretrpela značajna oštećenja, navodi se u saopštenju DTEK-a objavljenom na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu u punom obimu, termoelektrane kompanije DTEK bile su meta napada više od 230 puta, saopštila je kompanija.

Ukrajinska agencija je navela da su ruske snage pre nekoliko dana napale energetska postrojenja u Žitomirskoj oblasti bespilotnim letelicama na mlazni pogon.

(Tanjug)

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