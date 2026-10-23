Premijerligaški okršaj u kojem bi jedan detalj mogao da presudi
"Traktordžije" ne znaju kako da izađu na kraj sa "šumarima"
Ipsvič je ostavio dobar utisak u porazu od Mančester sitija (2:3), ali su ponovo došli do izražaja problemi u odbrani.
Ekipa Garija O’Nila je u prethodnom kolu postigla dva gola protiv jednog od najjačih timova u ligi, a pre toga je na svom terenu savladala Fulam sa 2:1. Ipak, Ipsvič i dalje teško uspeva da sačuva mrežu, što bi gosti mogli da iskoriste.
Notingem forest dolazi posle tri uzastopna poraza, a poslednji je pretrpeo od Arsenala rezultatom 0:1. Iako su rezultati slabi, gosti su pokazali da umeju da budu opasni na strani, gde su postizali golove u prethodnim utakmicama. Uz to, tradicija im ide naruku: dobili su poslednja četiri premijerligaška susreta sa Ipsvičem, uključujući pobedu od 4:2 na ovom stadionu u martu 2025. godine.
Ipsvič ima prednost domaćeg terena, ali njegova nesigurnost u odbrani ostavlja gostima prostor da dođu do pozitivnog rezultata. Očekujemo da Notingem forest izbegne poraz, a pošto obe ekipe imaju razloga da traže golove, izbor je dvostruka šansa na goste uz najmanje dva pogotka na utakmici.
NAŠ TIP: X2&2+ (kvota 1,72)
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