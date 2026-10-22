Politika

"OKO JEDNE STVARI NEĆU NI DA RAZGOVARAM, NI DA PREGOVARAM SA BILO KIM!" Vučić jasan: Neće biti politike u školama!

В.Н.

22. 10. 2026. u 23:55

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NOSILAC liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će, ukoliko pobedi na izborima, povećati subvencije i broj kredita za stanove za mlade.

ОКО ЈЕДНЕ СТВАРИ НЕЋУ НИ ДА РАЗГОВАРАМ, НИ ДА ПРЕГОВАРАМ СА БИЛО КИМ! Вучић јасан: Неће бити политике у школама!

Foto: Printcreen/Pink

- Zato moramo, pošto je to stvarno izvanredan projekat, to ćemo morati da povećamo i naše subvencije i da povećavamo broj kredita koje možemo da izdamo, jer to je najbolji način, posebno za gradsku decu, da dobiju svoj prvi stambeni prostor. I kada vidiš da je to toliko dobro, da to koriste i politički protivnici, e onda sam najsrećniji, jer to znači da smo pogodili, da je ta mera izvanredna i da smo to uspeli da uradimo na najbolji način - rekao je Vučić.

On se osvrnuo i na situaciju sa školstvom u Srbiji.

- Oko jedne stvari neću ni da razgovaram ni da pregovaram sa bilo kim, a to je: neće biti politike u školama. Nikakva nama ni osveta nije potrebna, niti bilo šta; razgovaraćemo sa svima, sa ljudima koji drugačije misle, sa ljudima koji su na drugoj političkoj strani, ali politika u škole, politika na fakultete, više ne može - rekao je Vučić gostujući na televiziji Pink.

On je istakao da će u narednim godinama, ukoliko dobije poverenja građana, biti uloženo 1,3 milijarde evra u izgradnju i rekonstrukciju zdravstvenih ustanova širom Srbije.

Direktorka KBC Bežanijska kosa Marija Zdravković je, govoreći o situaciji u zdravstvu, istakla da je mnogo toga urađeno proteklih godina i kako kaže, iz pepela je podignuta zdravstvena služba.

- Zdravstveni sistem je bio veoma u jednom jadnom stanju - rekla je Zdravković.

Dodala je da se mnogo ulaže u zdravstvo i da je budžet za lečenje retkih bolesti višestruko veći.

Studentkinja Medicinskog fakulteta u Nišu Marija Stanković je ocenila da ne postoji lepše mesto za život nego Srbija i navela da je zato odlučila da gradi lekarsku karijeru u njoj.

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