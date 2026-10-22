U toku je specijalna emisija na Pink televiziji "Vreme odluke", koja je najavljena kao politički spektakl!

Foto: printskrin TV PINK

Ovaj televizijski spektakl doneće odgovore na pitanja koja u ovom momentu interesuju čitavu Srbiju.

83 minuta do izborne tišine!

Gosti: v.d. predsednika Republike Ana Brnabić, prof. dr Marija Zdravković - direktora KBC Bežanijska kosa, Marija Stanković - studentkinja iz Niša, glumica Jelena Đukić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić, ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali i Miroslav Ilić!

SRBIJA POBEĐUJE!

- Ja ću da probam kratko zbog stvarnih problema i programa. Zahvalan sam svim mladim ljudima što su u kampanji učestvovali. Ovih i mojih godina, ponekad starijim. Ogromna energija u nemogućim uslovima. Suočili smo se sa nečim sa čim se malo ko u Evropi suočio u prethodnih 30-40 godina. Uspeli smo taj odgovor da rpužumi i blizu smo pobede. Kada kažem blizu pobede, nije to pobeda za nas, našu list, to je pobeda za Srbiju i njenu budućnost. Kampanju vodili čisto na ozbiljan način, nisam pominjao ničiju porodicu, iako je moja porodica... sve je bilo usmereno protiv porodice, normalnog života. Koliko je glupo šta su sve uradili. Na Informeru su mi pokazali Đorđe Vukadinovića izstraživasnje kako napreduju 2 posto. Napravio sam vic, sad ne zaostajemo 20 odsto. Na N1 napravili glupu vest kako sam izjavio "Sad smo u minusu 2 posto" - ističe Vučić.

ZNA SE KO IMA PROGRAM

- Drago mi je što smo govorili o infrastrukturi, bolnica, hoćemo li uvoditi sankcije Rusiji? Nećemo. Hoćemo li priznati nezavisno Kosovo? Nećemo. Borićemo se da ga očuvamo, nikad nećemo prihvatiti nezavisnost. Da ga sačuvamo u okviru Povelje UN 1244 kao deo Srbije. Suprotstavili smo se tome u UN da smo genocidan narod i odneli pobedu. Kada sam želeo da se suočim sa njima po pitanju korupcije, niko to nije želeo. Kad sednu, onda moraju da odgovore na pitanje o svim desetogodošnjeim lažima. Niko nije hteo, niko nije smeo. Ljudi su sve mogli da zaključe. Kad pogledate da su uz njihovu listui stali Nataša Kandić, Sonja Biserko i svi "velikani" naše političke scene, drago mi je što smo stali uz Ujedinjenu Srbiju! Mnogo sam srećan što je sve tako prošlo - kaže Vučić.

ŽENE ČUVAJU SRBIJU!

- Žena čuva porodicu, kuću, roditelje, društvo, državu- Žena je odgovornija, ozbiljnija. Žena neće da sedne u kafanu i kaže ajde sutra da ratujemo, sita sam ovih ili onih. Žena kaže da hoće stabilnost za sebe i svoju porodicu. Kod nas muškarac se odluke često donose na prečac. Trudio sam se da to naučim od žena, mislim da sam bar malo uspeo. Morate deset puta da razmislite pre nego presečete. Procentualno će u ovoj vladi biti više žena nego u prethodnoj, iako je manja Vlada. Proporcionalno učešće u vladi - biće više žena. Biće najmanje pet od 12 ministra žena, a možda i 6. Što mislim da je velika stvar za naše društvo i državu - kaže Vučić.

ODRŽALI SMO LEKCIJU O DEMOKRATIJI

- Nisu to Sanja laka obećanja. Dakle, prvo ovo što smo videli u Evropi... ne znam da li ste primetili šta se danas događalo. Počeli su ljudi da se samoorganizuju i da se brane. Ne veruju policiji. Sami brane svoj hleb, prodavnicu i uzeli motke, kriminalce i lopove rasteruju od svojih radnji. Nema sigurnosti ni u delu sveta gde se objektivno najbolje živi. Kao pred pad Zapadnog Rimskog carstva. Mnogi ne žele da vide šta se dešava, ne žele da rade i žive dobro. Imate umešanost stranih agencija, upliću se u državna pitanja. Mi u Srbiji smo imali dve teške godine. Koliko god da su se ljutili moji prijatelji, jer bi želeli da upadnemo ovde, onde, da to rešimo nekako. Ja sam razmišljao, merio hiljadu puta, nisam želeo da prolijemo srpsku krv i da bilo ko strada. Za gotovo dve godine šikaniranja, nasilja nad građanima Srbije. Niko nije ubijen! Samo je stradao naš aktibista Bogdanović, ranjen sa dva metka. Ja sam ponosan na tu činjenicu. Održali smo lekciju o demokratiju mniogima. Nismo koristili vodene topove, pa su morali da smisle priču o zvučnom topu. Nikada ne možete da garantujete da ćete nešto da izbegnete, kad vidite šta se zbiva u svetu.

NEMA MIRA SKORO U UKRAJINI

- Nećemo imati skoro mir u Ukrajini. Rusi i Ukrajinci dok jedna strana ne pravi veliku promenu, nema mira. Kod nas će situaciju biti teška, Evropa će nastaviti da se naoružava. Zato je opasno da se igramo sa pričom o sankcijama Rusiji. Usaglasaićete se sa svakom odlukom u budućnosti ako to uradite. Moja namera je da sakrijem Srbiju, sačuvam Srbiju, da Srbija ne učestvuje u oružanim sukobima. Nikada ne bih dozvolio da neko pljačka naše privatnike, prodavnice, brzo bismo reagovali. MUP bi moralo efikasni i bez dvoumljenja da zavede mir dok ste rekli keks. Nastravićiemo da se borimo protiv kriminala, protiv mnogih na lokali. Da pokažemo ljudima da ne pravimo razliku između ljudi koji pripadaju različitim opcijama. Sigurnost i bezbednost su uvek prioritet - ističe Vučić.

O TOME ŠTO JE ĐORĐA MELONI IZVELA VOJSKU NA ULICU:

- Dolazila je dva puta, samo na večeru sa mnom. Hvala joj beskrajno. Svaka čast joj na odvažnosti. Zašto nisam dozvolio da se vojska meša? To donosi drugačiji osećaj. Kad izvedete vojsku na ulicu, ko će da vam dođe u posetu. Za mene je najvažnija stvar... prosečna plata do 2030. godine će biti 1500 evra. Stići ćemo veliki deo srednjeevropskih. 750 evra penzije. Tada ljudi ne žele da izgube sirurnost, stabilnost. Video sam kako je pobegao Sajčić od pitanja da li će uvesti sankcije Rusiji - kaže Vučić.

- Miroslav je težak čovek, ali odgovoran i uspešan.

MIROSLAV ILIĆ DAO OTVORENO PODRŠKU ALEKSANDRU VUČIĆU!

- Mnoge je iznenadilo ovo moje angažovanje. Mnogi su bili iznenađeni. Moja supruga je kumovala svemu tome. Pre jedno 10, 12 dana sedimo za doručkom. Gleda me ženski: "Dobro Iliću, mesecima ćutiš, šta misliš?" Ja sam iz Mrčajevaca, popričaću na lakat ako ne progovorim. Evo šta mislim, za Srbiju u ovom trenutku, dok planeta ključa geopolitički, mislim da Srbija ne treba promena vlasti. Očekujem to od vas. Zato što ulazimo u jedan vakuum, vakuum neizvesnosti, ako pobede ovi drugi. Zato neko mora da privede kraju ove velike projekte. Moja podrška je oročena, gospodine Vučiću - kaže Miroslav Ilić.

SRBIJA RADI. VUČIĆ LEPO SVE POKAZAO NA KARTI

- Nas čeka toliko stvari. Ne znam da li su ljudi svesni kad pričamo o vodosnabdevanju, kanalizaciji. Probaću da poakažem šta ćemo sve da uradimo. Taj EKSPO je fantastična prilika. To je izuzetna prilika. Pružićemo ruku ako izgubimo, ali meni je važno da završimo šta smo započeli. Mi smo sada na obilaznici oko Kragujevca, to je plavo ovde, onda Knić, Bombarevo brdo, izlazimo na Mrčajevce. Brza saobraćajnica do Mrčajevaca. Rešili smo Kragujevac. Ono što sada radimo već, gde smo 14 posto završili je autoput Beograd - Zrenjanin. Zrenjanin - Novi Sad autoput. Ovaj trougao crveni koji se gradi ide na Fruškogorski koridor, do Sremska Rača - Kuzmin. Do 2027. za Vidovda, završavamo prvu deonicu od Kljajićeva do Bačkog brega. Kada smo došli do Golupca, još 6 kilometar da otvorimo. Da dođemo do Brze Palanke, ceo istok Srbije ste spojili. Tp će biti 3 horizintalne linij.e Paraćin - Zaječar - Negotin. Time smo rešili istok Srbije. U ova dva okruga živi 3 posto stanovništva Srbije. Prosečna primanja su 85 odsto od proseka Srbije u 4 okruga na Zapadu Srbije. Banat posebno srednji i jedan deo severnog dela južnog Banata. Bela Crkva i Kovin da pomognemo. Levač, Rekovac, Sjenica, Tutin, Novi Pazar, Nova Varoš isto da se pomognne. Niš - Dimitrovgrad 120 kilometara. U Preševu otvaramo fabriku, u Novoj Varoši, Rekovcu. Kada samo ovo vidite, razgovaramo sa Kinezima, Rusima i Uzbekistancima za prugu banatsku. Pančevo - Opovo - Zrenjanjin - Miloševo - Kikinda. Kikinda - Subotica - Sombor. Sombor ide ka Vrbasu i izlazi na brzu prugu Novi Sad - Subotica. Imam takvu strast kad o o ovome govorim... Od Kraljeva uskoro krećemo na brzu saobnraćajnicu, zaobizazimo manastir Studenicu Mataruškla banja - Novi Pazar i idemo do Jarinja. Mi plaćamo brzu saobraćajnicu do Severne Mitrovice. Srbija plaća, samo da Amerikanci to dogovore - kaže Vučić.

MALI: STUB RASTA I RAZVOJA SRPSKE EKONOMIJE

- Ovo je stub rasta i razvoja srpske ekonomije. Sa 3,6 odsto rasta u celoj Evropi. Srbija raste tri puta više. Idemo na preko 4 odsto. Što nam je veći rast BDP, to je više novca za povećanje penzija i plata. Putevi život znače. Kada smo krenuli da ih radimo pre 10 godina. Imate više doprinosa, novca u budžet. To je investicioni ciklus. MMF to kaže, kreditne rejting agencije. To je objektivno naš najveći rast i razvoj. Imamo još puno puno toga da uradimo. Ovoga ničega ne bi bilo da nemammo mir i stabilnost. Minimalna zarada ide na 600 evra. Imamo ciljeve Srbija 20-27. 15.700 dinara bio minilacac 2010. godine. 25,9 odsto stopa nezaposlenosti. Četvrtina građana Srbije bez posla. Imali platu 300 evra oni koji su imali sreću da imaju plate. Realan rast plata, penzija. Ovo je kurs od 2018. godine, ne fiksni, stabilni. Ovo je snaga jedne države i ekonomije. Da se prisetimo Dejana Šoškića, ovako je izgledao devizni kurs od 2009. do 2012. kada je dinar izgubio 50 odsto vrednosti - ističe Mali.

VUČIĆ: IZAŠLI SMO IZ REGIONALNE LIGE, SAD SE TAKMIČIMO SA JAČIMA!

- Miroslave, da ostavim sve po strani... Siniša je uradio svoj posao. Ljudi kod nas kažu da ne živimo kao u Nemačkoj. Pa da, zaostajemo 600 godina. Reč je o posvećenom narodu, vrednom narodu. Idite u selo Guduricu, svaka kuća ima vinski podrum. Krili Nemci pre Drugog svetskog rata. Mi smo sada pretekli po prvi put ove iz regiona. 2014. godine naša stopa javnog duga bila 79 odsto u odnosu na BDP. Danas naša stopa javnog duga je 43 posto u odnosu na BDP. Stopu javnog duga imamo duplu nižu nego prosek evrozone. Ostavite i dug po strani. Mi smo tada gledali penzije i plate Crna Gora imala 50 odsto veće plate, danas smo ispred nje. Imali smo BiH 376, mi 339. Mi smo danas 20 posto iznad. Ulazimo u ligu sa Bugarskom, Mađarskom i Slovačkom. Da sebi podižemo lestvicu, da sebi zadajemo nelake ciljeve. Kad nam neko kaže, mogli ste bolje. A kad je bilo bolje u Srbiji, kad aje bilo dobro. Kad to analiziramo od Karađorđa do danas, da vidimo od tog perioda kad su to Srbi bili zadovoljni. Pa nikad. Da vidimo šta su činjenice i rezultati - kaže Vučić.

ANA BRNABIĆ: BRIGA IH ZA KOSOVO, REPUBLIKU SRPSKU

- Sinoć smo čuli "Za Kosovo me nije briga". Srbe sa KiM nazivaju "građani Kosova". Posebno je važno da pričamo o tome. To je stvar opstanka Srbije, našeg naroda na KiM. Konačno, večeras smo na Slaviji sramotno slušali na pomen Republike Srpske - kaže Brnabić.

VUČIĆ: MNOGO JE OPASNIJE OVO OD ONOGA ŠTO SAM MISLIO

Komentarišući snimak kandidata sa "Studentske" liste sa debate, koji je rekao da ga briga za Kosovo, Vučić kaže:

- Nije samo rekao da ga briga za KiM. Ovde je problem što vam je razdvojio na dve države Kosovo i Srbiju. Ja nisam ovo ovako video. Ovo je mnogo opasnije nego što sam ja mislio. Ovo je mnogo ozbiljnije. Čuo sam da neće da pitaju srpski narod. Suština je mnogo gora. Rekao je da je Kosovo nezavisna država. Kosovo je odvojio od Srbije. Mnogo je gore od onoga što ste mi rekli. Moraću da zgubidanim nekad i slušam šta pričaju - ističe Vučić.

ULAGANjE U ZDRAVSTVO

- Od Bora, Zaječara, Paraćina, Ćuprije. Valjevo, Čačak. Šabac, Smederevska Palanka, moraćemo bolnice da završavamo. U Vojvodini gotovo svuda. Sve to mora da uđe, Siniša... 1,3 milijarde za rekonstrukciju. Da probamo da završimo u naredne dve godine. Da opremimo i da tu ljudi rade.

PROF. DR MARIJA ZDRAVKOVIĆ: OVO ŠTO RADI VUČIĆ - NEMA NIGDE U SVETU!

- Brže, bolje radimo, skinute su liste čekanja. Običnom čoveku znači da može da ide kod lekara, da ne ide privatno. Da može da uradi pregled. Naši pacijenti iz istočne Srbije... ne možete tamo napraviti ambilantu za svakom mestu. Mi smo uspeli, zahavljaujući budućem premijeru Aleksandru Vučiću, omogućili smo da naši ljudi tamo kažu sa suzama u očima da su doktori došli na njihova vrata. Mobilne ambulante, bukvalno na kućni prag i pomognu ljudima, da osete brigu, brigu svoje zemlje. 100 puta je veći budžet za lečenje retkih bolesti. Imamo ljudie koji najzad imamo dijagnozu. Uložen je novac za dijagnostičke testove. Ja sam majka troje dece, za sve majke želim da se zahvalim, da svaka majka može o trošku države da uradi prenatalnu dijagnostiku, a toga nema nigde u svetu. Svaka majka razmišlja da želi da rodi zdravo dete. Prenatalna dijagnkostika je izuzetno bitna. Zašto sam ostao u državi? Kad se neko to pita, eto mu odgovora - kaže doktorka Zdravković.