VUČIĆ POZVAO SVE GRAĐANE NA IZBORE: Ekspo je pred nama, da završavamo puteve i pruge, neizvesnost je Srbiji ponajmanje potrebna
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, pozvao je u specijalnoj emisiji na TV Pink sve ljude da izađu na izbore.
- Da se zahvalim svim ovim divnim ljudima. Hvala, Branko što ste ovde - rekao je Vučić, zahvalivši se i glumcima iz spota za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Mislim da je naročito važno, da budemo disciplinovani, da budemo odogovrni i da budemo svesni sa čim se suočavamo u nedelju. Ekspo je pred nama, da završavamo puteve, pruge. Neizvesnost je Srbiji ponajmanje potrebna. Živela Srbija - rekao je Vučić za kraj, te su svi zaigrali uz "Ruzmarin".
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