Zvezdo, ne brini! Evo šta je superkompjuter izračunao
Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su samo jedan bod u prve dve utakmice ligaške faze Lige konferencija.
Nakon uvodnog poraza na gostovanju Luganu (3:2), crveno-beli su na domaćem terenu remizirali sa Kopenhagenom (2:2). Sa ovim učinkom, Beograđani se trenutno nalaze na 22. poziciji na tabeli, što je tek dva mesta iznad crte koja garantuje nastavak evropske jeseni.
Ipak, razloga za preteranu brigu i paniku na Marakani nema jer prema najnovijoj prognozi specijalizovanog statističkog superkompjutera na platformi "Football Meets Data", Crvena zvezda ima čak 85,5 odsto šansi za plasman u narednu fazu.
Analiza kompjuterskih modela, zasnovana na preostalom rasporedu i snazi protivnika, projektuje da će Zvezda takmičenje u ligaškom delu završiti na 17. mestu sa oko 9 bodova, što je sasvim dovoljno za ulazak u baraž, odnosno doigravanje za osminu finala koje očekuje ekipe plasirane od 9. do 24. pozicije.
Sa druge strane, šanse da se Zvezda nađe među osam najboljih timova i obezbedi direktan prolaz iznose skromnih 10,5 odsto, jer se procenjuje da devet bodova neće biti dovoljno za sam vrh.
Dok hladne brojke superkompjutera smiruju tenzije, šef stručnog štaba Albert Rijera zrači još većim optimizmom i poručuje da u igri ima još 12 bodova, te da bi sa potencijalnih 13 ukupno Zvezda mogla da se nađe u prvih pet timova na tabeli.
Rijera je naglasio da je najvažnije kvalifikovati se i pobeđivati na domaćem terenu, dodajući da tim napreduje, da je zaslužio pobedu protiv Kopenhagena i da se greške poput penala, crvenih kartona i autogolova sigurno neće dešavati u svakoj utakmici.
Glavni razlog za optimizam je i raspored koji ide na ruku Zvezdi, pošto crveno-bele očekuju dueli sa Interom iz Andore na domaćem terenu 5. novembra, zatim gostovanja Gentu 26. novembra i Iberiji 10. decembra, dok ligaški deo zatvaraju na Marakani protiv Trabzonspora 17. decembra.
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