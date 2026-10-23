Protiv "fenjeraša" za prekid loše serije
Alaves dočekuje Malagu u utakmici 10. kola španske La Lige
Domaćin želi da prekine seriju loših rezultata i osvoji bodove protiv poslednjeplasiranog tima. Domaćin je u dosadašnjem delu sezone pokazao više od gostiju, ali mu je potreban bolji učinak posle četiri poraza u poslednjih pet prvenstvenih utakmica.
Alaves je posle devet kola sakupio 11 bodova i postigao 13 golova. Iako je u poslednje vreme posustao, napadački učinak mu je znatno bolji od Malaginog, a domaći teren mogao bi da bude važan faktor u nastojanju da se vrati na pobednički put.
Malaga je u istom periodu osvojila samo četiri boda, bez ijedne pobede. Sa svega šest postignutih i čak 18 primljenih golova, gosti imaju velike probleme i u napadu i u odbrani. Poraz od Real Sosijedada rezultatom 2:5 u prethodnom kolu dodatno je ogolio slabosti ekipe.
Alaves nije u sjajnoj formi, ali deluje znatno sposobnije da iskoristi nedostatke protivnika. Malaga još čeka prvu pobedu u sezoni, a s obzirom na dosadašnje rezultate, pred njom je težak zadatak u Vitoriji. Očekujemo da domaćin opravda ulogu favorita i osvoji sva tri boda.
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