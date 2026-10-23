Tip fudbal

Protiv "fenjeraša" za prekid loše serije

О. М.

23. 10. 2026. u 09:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Alaves dočekuje Malagu u utakmici 10. kola španske La Lige

Против фењераша за прекид лоше серије

foto: Ricardo Larreina / Zuma Press / Profimedia

Domaćin želi da prekine seriju loših rezultata i osvoji bodove protiv poslednjeplasiranog tima. Domaćin je u dosadašnjem delu sezone pokazao više od gostiju, ali mu je potreban bolji učinak posle četiri poraza u poslednjih pet prvenstvenih utakmica.

Alaves je posle devet kola sakupio 11 bodova i postigao 13 golova. Iako je u poslednje vreme posustao, napadački učinak mu je znatno bolji od Malaginog, a domaći teren mogao bi da bude važan faktor u nastojanju da se vrati na pobednički put.

Malaga je u istom periodu osvojila samo četiri boda, bez ijedne pobede. Sa svega šest postignutih i čak 18 primljenih golova, gosti imaju velike probleme i u napadu i u odbrani. Poraz od Real Sosijedada rezultatom 2:5 u prethodnom kolu dodatno je ogolio slabosti ekipe.

Alaves nije u sjajnoj formi, ali deluje znatno sposobnije da iskoristi nedostatke protivnika. Malaga još čeka prvu pobedu u sezoni, a s obzirom na dosadašnje rezultate, pred njom je težak zadatak u Vitoriji. Očekujemo da domaćin opravda ulogu favorita i osvoji sva tri boda.

NAŠ TIP: 1

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa