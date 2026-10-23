Oglasio se Ostoja Mijailović nakon trijumfa Partizana protiv Crvene zvezde

Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu rezultatom 85:82 u okviru 7. kola Evrolige, nakon neverovatne drame i pet minuta produžetka u Beogradskoj areni.

FOTO: M. Vukadinović

Večiti derbi doneo je pravi košarkaški triler koji je prekinuo crnu seriju domaćina, a odmah nakon meča oglasio se i predsednik crno-belih, Ostoja Mijailović.

Mijailović nije krio oduševljenje zbog velike pobede u tesnoj završnici, pa je na društvenoj mreži Ks kratko i jasno poručio:

"Gospodo, čestitam".

Gospodo, čestitam! 🖤🤍🙏🏻 — Ostoja Mijailovic (@Ostoja1945) October 22, 2026

Iako je sam susret imao ružnu uvertiru zbog incidenata i tuče navijača na tribinama, dešavanja na parketu zadovoljila su sve ljubitelje vrhunske košarke. Partizan je u meč ušao pod imperativom pobede nakon četiri vezana poraza u Evroligi, dok je Zvezda bila u naletu sa tri uzastopna trijumfa.

Ipak, izabranici domaćeg tima su od samog starta diktirali tempo. Na krilima raspoloženog Karlika Džonsa, crno-beli su brzo stekli dvocifrenu prednost i potpuno nadigrali rivala u prvom poluvremenu, koje je završeno ubedljivim vođstvom Partizana – 52:38.

U drugom poluvremenu Zvezda je konstantno pokušavala da uhvati priključak. Kada se činilo da Partizan sigurno krči put ka rutinskoj pobedi, usledio je veliki povratak crveno-belih. Semi Odželej, Kris Džons i Džeremaja Nvora pokrenuli su gostujući tim, a uz važne poteze Džereda Batlera i nekoliko grešaka domaćina, Zvezda je uspela da potpuno istopi zaostatak i izjednači. Nakon promašaja na obe strane i velike blokade Kevina Hejsa, utakmica je otišla u produžetak.

Dodatnih pet minuta donelo je vrhunac drame. Zvezda je imala prednost na svojoj strani, ali je prvo Karlik Džons pogodio važnu trojku za izjednačenje, da bi presudan momenat utakmice viđen 17 sekundi pre kraja. Tada je Alesandro Pajola hladnokrvno pogodio šut za tri poena i doneo Partizanu nedostižnih 85:82.

Crveno-beli u preostalom vremenu nisu uspeli da organizuju efikasan napad, pa je Partizan slavio veliku pobedu u prvom evroligaškom derbiju ove sezone.

