Politika

NAROD JE NAŠA SNAGA! SA NARODOM, ZA NAROD I UJEDINJENU SRBIJU! Moćna Vučićeva poruka

В.Н.

22. 10. 2026. u 23:52

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Aleksandar Vučić prvi i nosioc liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” podelio je na Instagramu veličanstven snimak uz moćnu poruku.

НАРОД ЈЕ НАША СНАГА! СА НАРОДОМ, ЗА НАРОД И УЈЕДИЊЕНУ СРБИЈУ! Моћна Вучићева порука

Tanjug

- Narod je naša snaga! Sa narodom, za narod i ujedinjenu Srbiju! Živela Srbija - napisao je Vučić uz snimak na kome su prikazani skupovi liste Ujedinjena Srbija koji su danas održani u 150 mesta u Srbiji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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