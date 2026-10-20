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Vreme je za prvenac "vučice" u Ligi šampiona! Roma ima zicer pred punim tribinama "Olimpika"

Vukašin Miljković

20. 10. 2026. u 12:35

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FUDBALERI rimskog velikana ugostiće Slovan iz Bratislave u trećem kolu grupne faze Lige šampiona (21.00).

Време је за првенац вучице у Лиги шампиона! Рома има зицер пред пуним трибинама Олимпика

AllShotLive / imago sportfotodienst / Profimedia

Roma je odlično otvorila sezonu u prvenstvu Italije gde ne zna za poraz i drži korak za vodećim Interom, ali na međunarodnoj sceni nije prikazala isti nivo igre.

U prvom kolu je remizirala sa Fenerbahčeom (1:1), dok je prošle nedelje nestvarno ispustila dva gola prednosti u samoj završnici duela sa Realom i ostala bez ijednog boda (3:4).

Zbog toga se trenutno ne nalazi među prve 24 ekipe na tabeli, ali danas ima priliku da to popravi jer na "Olimpiko" dolazi verovatno najslabija ekipa u takmičenju, Slovan iz Bratislave.

Sam plasman u Ligu šampiona je veliki uspeh za izabranike Jaja Turea i teško će dolaziti do bodova u grupnoj fazi, što se i videlo u prva dva kola u kojima su doživeli ubedljive poraze od PSŽ-a (1:6) i Štutgarta (0:3).

Što se tiče izostanaka, mnogo veće probleme ima Roma koja je bez Svilara, Dibale, Konea i Kristantea, ali i pored toga verujemo da neće imati problema sa Slovanom.

Svi očekuju veliki broj golova na ovoj utakmici, ali mi ne mislimo tako, Roma ima zdravstvenih problema i za vikend sa Napolijem igra veliki "Derbi Sunca", tako da nije isključeno da se Gasperini više fokusira na taj duel i proba dodatno da odmori igrače koje ima na raspolaganju.

NAŠ TIP: 1&0-4 (kvota 1.82)

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