TIP DANA: Bajern ima aduta koji može da prekine Arsenalovu seriju nepobedivosti
Englez je nezaustavljiv ove sezone
Arsenal nije doživeo poraz u regularnom delu utakmice u Ligi šampiona još od polufinala izdanja ovog takmičenja u sezoni 2024/25, ali bi Bajern mogao da prekine taj dugi niz neporaženosti.
Za tako nešto Bavarci se uzdaju u vođu navale, Harija Kejna.
Englez je sjajno započeo sezonu, sa 15 direktnih učešća u golovima na samo devet utakmica u svim takmičenjima (devet golova i šest asistencija).
Bajernov napadač, koji je među glavnim kandidatima za Zlatnu loptu, deluje kao najbolji izbor za strelca na utakmici u sredu.
TIP NOVOSTI: Hari Kejn postiže gol (2,00)
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