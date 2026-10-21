Tip fudbal

TIP DANA: Bajern ima aduta koji može da prekine Arsenalovu seriju nepobedivosti

Olja Mrkić

21. 10. 2026. u 08:20

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Englez je nezaustavljiv ove sezone

ТИП ДАНА: Бајерн има адута који може да прекине Арсеналову серију непобедивости

Foto: Alter Photos / Sipa USA / Profimedia

Arsenal nije doživeo poraz u regularnom delu utakmice u Ligi šampiona još od polufinala izdanja ovog takmičenja u sezoni 2024/25, ali bi Bajern mogao da prekine taj dugi niz neporaženosti.

Za tako nešto Bavarci se uzdaju u vođu navale, Harija Kejna.

Englez je sjajno započeo sezonu, sa 15 direktnih učešća u golovima na samo devet utakmica u svim takmičenjima (devet golova i šest asistencija).

Bajernov napadač, koji je među glavnim kandidatima za Zlatnu loptu, deluje kao najbolji izbor za strelca na utakmici u sredu.

TIP NOVOSTI: Hari Kejn postiže gol (2,00)

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