UŽAS U BLOKOVIMA: Devojčici (3) se glava zaglavila u rešetkama - visila sa 12. sprata dok je mama bila u prodavnici (VIDEO)
TROGODIŠNjA devojčica spasena je u kineskom gradu Džangpingu nakon što je visila sa prozora na 12. spratu zgrade, gde joj se glava zaglavila između metalnih rešetki.
Incident se dogodio pre četiri dana, ujutru 17. oktobra, a dete je ostalo da visi sa spoljašnje strane zgrade.
Snimak događaja proširio se društvenim mrežama.
Jedan od komšija primetio je dete, odmah poslao fotografije u zajedničku grupu stanara na četu i zatražio pomoć.
Na snimku se vidi kako se devojčica rukama drži za ogradu.
Radnici obezbeđenja i osoblje zgrade brzo su reagovali i ušli u stan na 11. spratu, neposredno ispod stana u kojem se nalazila devojčica.
Dvojica muškaraca nagnula su se kroz prozor i podmetnula stolicu ispod deteta.
Na taj način su je pridržali, rasteretili pritisak na njoj i držali je na sigurnom sve do dolaska vatrogasaca.
Stanari su izjavili lokalnim medijima da je devojčica u trenutku nesreće bila sama kod kuće.
Otac je bio na poslu, a majka je otišla u prodavnicu dok je dete spavalo.
Pretpostavlja se da se devojčica provukla kroz rešetke, nakon čega joj se glava zaglavila.
Po dolasku vatrogasaca, devojčica je bezbedno spuštena i prevezena u bolnicu na pregled.
(IndeXR)
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